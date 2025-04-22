الإمارات تقود نمو سوق الديون في الخليج خلال الربع الأول من 2025

سجلت دولة الإمارات أعلى معدل نمو في إصدارات الدين الأولية بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 61.6% على أساس سنوي، لتجمع 10.2 مليار دولار عبر 29 إصداراً، بحسب تقرير “المركز المالي الكويتي”.

وتمثل حصة الإمارات نحو 19.7% من إجمالي إصدارات السندات والصكوك الأولية في المنطقة، والتي بلغ مجموعها 51.5 مليار دولار من 125 إصداراً. وجاءت في المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد السعودية، التي جمعت 31 مليار دولار من 46 إصداراً، رغم تراجعها بنسبة 19.6% على أساس سنوي، لتستحوذ على 60.2% من السوق.

وحلت قطر ثالثاً بـ7.1 مليار دولار من 38 إصداراً (13.9%)، في حين سجلت الكويت ثاني أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 40.7% بإجمالي 1.4 مليار دولار. وسجلت البحرين أكبر انخفاض في النمو بنسبة 44.5%، إذ جمعت 1.5 مليار دولار فقط عبر إصدارين.

الشركات تقود السوق

استحوذت الشركات على النصيب الأكبر من سوق الدين الخليجي في الربع الأول، بإجمالي 32.1 مليار دولار، بزيادة 45.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 62.4% من إجمالي الإصدارات الأولية. في المقابل، تراجعت الإصدارات السيادية إلى 19.4 مليار دولار، بانخفاض 41.8%، لتشكل 37.6% من السوق.

وتمثل إصدارات الشركات الحكومية نحو 21% من إجمالي ديون الشركات، بقيمة 6.8 مليار دولار.

القطاع المالي في الصدارة

تصدر القطاع المالي المشهد خلال الربع الأول، بإجمالي 22 مليار دولار من 100 إصدار، ما يعادل 42.8% من السوق، يليه القطاع الحكومي بـ19.4 مليار دولار. وجاء قطاع العقارات ثالثاً بـ4.3 مليار دولار من 5 إصدارات (8.3%)، فيما توزعت باقي الإصدارات على قطاعات أخرى بنسبة 11.3%.

السندات تتفوق على الصكوك

سجلت السندات التقليدية نمواً بنسبة 15.8% إلى 33.8 مليار دولار، لتشكل 65.5% من إجمالي السوق، مقابل تراجع الصكوك بنسبة 32.5% إلى 17.8 مليار دولار.

وشكلت الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من 5 سنوات) النسبة الأكبر من السوق بـ53.1%، أي ما يعادل 27.4 مليار دولار. تلتها الإصدارات المتوسطة (5-10 سنوات) بنسبة 35.8%، بينما لم تتجاوز الإصدارات طويلة الأجل (10-30 سنة) حاجز 809 ملايين دولار، من إصدار واحد فقط. كما تم إصدار سند دائم واحد بقيمة مليار دولار.

هيمنة الإصدارات الكبيرة

هيمنت الإصدارات الكبيرة التي تفوق مليار دولار على السوق بنسبة 61.9% من إجمالي القيمة، تليها الإصدارات المتوسطة (500 مليون – مليار دولار) بقيمة 14.4 مليار دولار. أما الإصدارات الصغيرة (أقل من 100 مليون دولار) فبلغ عددها 65 إصداراً بإجمالي 1.9 مليار دولار.