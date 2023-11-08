الإمارات تقر وثيقة المبادئ الاقتصادية العشرة

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقة المبادئ الإقتصادية للبلاد في السنوات العشر المقبلة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي من خلال منصة إكس (تويتر سابقًا) عن ختام أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي شهدت إقرار الوثيقة بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة.

وأكد محمد بن راشد أن الحكومة وافقت على وثيقة رسمية تسلط الضوء على مجموعة من المبادئ الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه مع التركيز بشكل أكبر على الاقتصاد، نظرا لأن الهدف هو تعزيز زخم تنمية البلاد والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وأضاف: “نريد أن نرى دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الاقتصادات العالمية، مع بنية تحتية رقمية قوية وأنظمة آمنة، وإطار تشريعي مرن وتجديد التفكير في المستقبل”.

المبادئ العشرة للوثيقة الاقتصادية للإمارات

المبدأ الأول: اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود

المبدأ الثاني: استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية

المبدأ الثالث: الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

المبدأ الرابع: توفير الفرص المتنوعة للشباب

المبدأ الخامس: بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال

المبدأ السادس: حماية استقرار أنظمة الدولة المالية

المبدأ السابع: التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية

المبدأ الثامن: الشفافية والمصداقية وسيادة القانون

المبدأ التاسع: أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي

المبدأ العاشر: أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم