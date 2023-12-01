الإمارات.. إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم أعمال “القمة العالمية للعمل المناخي ” التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″ في مدينة إكسبو دبي.

رئيس الإمارات يلقي الكلمة الافتتاحية

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ.

وقال سموه : “إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة..ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة”.

وأكد سموه أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

كما تحدث سموه عن دور المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه”، الذي رسخ لدى شعبه نهجاً أصيلاً في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها.