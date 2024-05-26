“أريبيان بزنس” تكشف تفاصيل المنتجات الـ5 الجديدة للإقامة المميزة في السعودية

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من منتجات الإقامة المميزة التي تستهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال والمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم.

تهدف هذه المنتجات إلى خلق بيئة مشجعة وداعمة للأعمال والاستثمار، إلى جانب تقديم مزايا حصرية لحاملي الإقامة المميزة.

وفي نظرة عامة على منتجات الإقامة المميزة وأبرز المزايا، و ما تتضمن هذه المنتجات الـ7 بعد إضافة الـمنتجات الـ 5 الجديدة التي تمثل المنتجات الإقامة المميزة. “أريبيان بزنس” تنشر تفاصيل هذه المنتجات، وفقًا لمركز الإقامة المميزة:

إقامة بكفاءة استثنائية. إقامة للمواهب المميزة. إقامة للمستثمرين ورجال الأعمال. إقامة لرواد الأعمال. إقامة أصحاب العقارات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إقامتان محددتان بالمدة وأخرى غير محددة المدة.

أولاً: إقامة للكفاءات الاستثنائية في مجالات الصحة والعلوم، تحت اسم إقامة الكفاءات الصحية والعلمية بالإضافة إلى البحثية والتنفيذية المتميزة.

تشتمل معايير الأهلية لهذه الإقامة على عقد عمل في المؤسسات المعنية، براتب شهري لا يقل عن 35,000 ريال، أو براتب شهري لا يقل عن 14,000 ريال بالإضافة إلى مكافأة إضافية، أو براتب شهري لا يقل عن 80,000 ريال.

يُمنحوا إقامة مدتها خمس سنوات، مع إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط المالية ودفع رسوم الإقامة المقدارها 4000 ريال.

ثانًيا: إقامة مميزة تعرف باسم “موهبة”، وتتضمن اثنين من المسارات: المسار الأول هو الفوز بجائزة متخصصة عالمية أو الترشيح لها، أما المسار الثاني فيتضمن تحقيق الحد الأدنى من معايير الأهلية، وبعد ذلك الإقامة لمدة خمس سنوات قبل الحصول على الإقامة الدائمة مقابل مبلغ 4000 ريال.

ثالثاً: إقامة المستثمر في الأعمال، تُطبَّق شروط الأهلية التي تشتمل على استثمار بقيمة لا تقل عن سبعة ملايين ريال، حيث تتمتع هذه الإقامة بطابع دائم، ويتم تقديم مبلغ 4000 ريال أيضًا.

رابعًا: الإقامة المميزة لرائد الأعمال تقسم إلى فئتين: الفئة الأولى تتضمن الحصول على جولة أو جولات استثمارية بقيمة لا تقل عن 400,000 ريال، مع فترة إقامة لمدة خمس سنوات. أما الفئة الثانية، فتتضمن الحصول على جولة أو جولات استثمارية بقيمة لا تقل عن 15 مليون ريال، مع فترة إقامة دائمة.

خامسًا: تفاصيل الإقامة المميزة لمالك العقار، تتبع معايير الأهلية لهذا المنتج، حيث يتوجب على المتقدم أن يمتلك أو يستفيد من الأصول العقارية السكنية في المملكة، بقيمة لا تقل عن أربعة ملايين ريال. مدة الإقامة مرتبطة بالملكية والاستفادة، وتتمثل رسوم الإقامة في 4000 ريال تدفع لمرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد منتج سادس ضمن مجموعة منتجات الإقامة المميزة، وهو ضمن فئة سنة واحدة قابلة للتجديد، بقيمة 100,000 ريال.

كما يتوفر المنتج السابع الذي يتيح الإقامة الدائمة، وتبلغ قيمته 800,000 ريال، ويتطلب تحقيق الحد الأدنى من الملاءمة المالية.

مميزات الإقامة المميزة:

الإقامة المميزة توفر مجموعة من المزايا العامة، حيث تُمنح لأفراد الأسرة وتتيح لهم امتلاك العقارات والتنقل داخل المملكة بدون تأشيرة.

كما تسمح بالانتقال بين المنشآت دون رسوم، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المنافذ، مع إعفاء الوافدين ومرافقيهم من المقابل المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن حاملي هذه الإقامة استضافة الأقارب، وامتلاك وسائل النقل وفقًا لإجراءات المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى إمكانية استقدام العمالة المنزلية.

وتُشابه إجراءاتها إجراءات المواطنين السعوديين، كما تسمح بمزاولة العمل التجاري.

وفي تفاصيل لإقامة الكفاءة الاستثنائية، وهي واحدة من المنتجات الخمس الجديدة للإقامة المميزة، تتمحور حول الكفاءات الصحية والعلمية والبحثية والتنفيذية، بموجب معايير الأهلية التالية:

حصول الشخص على عقد عمل في جهة معتمدة في تخصصه، ويكون لديه الحد الأدنى من شهادة البكالوريوس أو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال ذات الصلة. تقديم خطاب توصية من جهة العمل. اجتياز الحد الأدنى من نظام النقاط. اكتمال فترة التجربة المهنية. ضمان أن الأجر الشهري للكفاءات الصحية والعلمية لا يقل عن 35,000 ريال، وللباحثين لا يقل عن 14,000 ريال، وأما للكفاءات التنفيذية فيجب أن لا يقل عن 80,000 ريال. امتثال لمتطلبات عامة أخرى مثل الفحص الطبي والسجل الجنائي والتأمين الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مسار الإقامة الخاص بالكفاءة الاستثنائية مزايا خاصة مثل الحصول على إقامة دائمة، وإعفاء من برنامج لطاقات برسوم مقابلة مادية تُدفع مرة واحدة قيمتها 4000 ريال.

أما إقامة مستثمر أعمال، يتطلب حصول مستثمر الأعمال على تصريح استثماري من وزارة الاستثمار بمبلغ قدره 7,000,000 ريال سعودي، وفقاً لمعايير الأهلية المحددة. تشمل هذه المعايير اجتياز الفحص الطبي، وامتلاك جواز سفر ساري المفعول، وتوفر الاستقرار المالي، وعدم وجود سوابق جنائية، بالإضافة إلى الالتزام بالتأمين الطبي والمبلغ المالي المطلوب.

تُشترط الالتزامات المالية بالدفع المباشر والمتواصل، حيث يجب ضخ مبلغ السبعة ملايين خلال العامين الأولين. كما يُشترط توظيف عشرة أشخاص على الأقل خلال نفس الفترة.

يتمتع مستثمر الأعمال بامتيازات خاصة، منها الحصول المباشر على الإقامة الدائمة، وسداد مبلغ رسوم مقداره 4,000 ريال سعودي مرة واحدة فقط.

بالنسبة لإقامة رائد الأعمال، تتضمن معايير الأهلية للفئة الأولى الحصول على ترخيص ريادي من وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى الحصول على استثمارات من إحدى الجهات المعتمدة من قبل المركز بقيمة 400,000 ريال، وتقديم خطاب توصية من الجهة المستثمرة. وتتطلب هذه الفئة أن لا تقل حصة المتقدم في الشركة عن 20٪.

أما بالنسبة للفئة الثانية، فتتضمن معايير الأهلية الحصول على ترخيص رياضي من وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى الحصول على استثمارات بقيمة ١٥ مليون ريال، وتقديم خطاب توصية من الجهة المستثمرة. وتتطلب هذه الفئة أن لا تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 10٪.

تشمل المتطلبات العامة للحصول على إقامة رائد الأعمال مرور الفحص الطبي، وامتلاك جواز سفر ساري المفعول، وتوفر الاستقرار المالي، وعدم وجود سوابق إقامة نظامية، بالإضافة إلى دفع المبالغ المالية والتأمين المطلوب.

بالنسبة للفئة الأولى، تكون الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير اليه، وتتطلب الإقامة لمدة 30 شهرًا خلال الخمس سنوات. أما الفئة الثانية، فتكون إقامتهم دائمة مباشرة، مشروطة باستحداث عشر وظائف على الأقل في العام الأول، وعشر وظائف على الأقل في العام التالي.

تتمتع إقامة رائد الأعمال بمزايا خاصة، منها ترشيح شخصين من فريق العمل للحصول على إقامة الكفاءة الاستثنائية والإعفاء من معاييرها، مثل التنفيذيين، والإعفاء من نطاقات العمل الإداري للثلاث سنوات الأولى.

تُفرض رسوم قدرها 4,000 ريال للحصول على هذه الإقامة، وتُدفع مرة واحدة.

كما استعرض مركز الإقامة المُميزة، اليوم، بمقر غرفة الشرقية من خلال ورشة عمل، منتجات الإقامة المميزة لغير السعوديين في المملكة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.