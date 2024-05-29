أعلن الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تحقيق مؤشرات اقتصادية ملموسة خلال عام 2022، إلى جانب توقعات واعدة للمستقبل القريب، في إشارة إلى القوة المتزايدة للاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وفقًا للأمين العام، بلغت القيمة المالية للأسواق الخليجية مجتمعة بنهاية عام 2022 أكثر من 4 تريليونات دولار، ما يعتبر إنجازًا كبيرًا يجعل الأسواق الخليجية تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر عشرة أسواق عالمية.

جاء ذلك، خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان) الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف أن قيمة الأصول المالية السيادية وصلت إلى 3.2 تريليونات دولار، مما يشكل نسبة تقدر بحوالي 33% من إجمالي الأصول السيادية في العالم، مؤكدًا بذلك الدور الرائد الذي تلعبه دول المجلس في الساحة الاقتصادية العالمية.

وتوقع البديوي أن يصل الناتج المحلي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025، مما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده الدول الخليجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.