الأسواق الأوروبية تتعرض لضغوط بعد فوز اليمين المتطرف

أثار الأداء القوي للأحزاب اليمينية المتطرفة في التصويت لانتخابات البرلمان الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع قلق المستثمرين، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”. وتعرضت الأسواق الفرنسية لضغوط خاصة بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ذلك إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد خسارة مؤلمة في انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية الأسبوع أمام الحزب اليمني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن عدم الاستقرار السياسي يشكل خطراً ائتمانياً على فرنسا نظراً للتحديات القائمة في السيطرة على عبء ديونها. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف فرنسا الأسبوع الماضي.

وذكرت موديز في بيان أن “هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية” ووصفتها بأنها “سلبية من الناحية الائتمانية” لتصنيف البلاد الحالي عند (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد اند بورز جلوبال.

وأوضح البيان أن “عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة”، مضيفا أن النظرة المستقبلية “المستقرة” الحالية للاقتصاد الفرنسي يمكن خفضها إلى “سلبية” إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.

وانخفضت أسهم بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول، وهي أكبر البنوك في البلاد، بما يزيد على 3.5%. وتراجع سهم “سوسيتيه جنرال” بأكثر من 11% في جلستين.

كما انخفضت أسهم البنوك الأوروبية الأخرى، حيث أعاد المستثمرون تقييم مخاطر الاستثمار في منطقة اليورو. وانخفض سهم دويتشه بنك الألماني حوالي 3%.

وانخفضت أسعار السندات الفرنسية بشكل أكبر، مما دفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3.24%.

وارتفعت علاوة العائد التي يطلبها المستثمرون على الديون الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية بما يزيد عن 0.6 نقطة مئوية، لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وخسر اليورو 0.4% أخرى مقابل الدولار، ليتداول عند حوالي 1.073 دولار.