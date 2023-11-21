الأرجنتين ترفض الانضمام لـ بريكس وتتجه لاعتماد الدولار

أكدت ديانا موندينو من طاقم مساعدي خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثا يوم الاثنين إن الأرجنتين لم تعد راغبة بالانضمام إلى مجموعة البريكس بعد فوز خافيير مايلي، الذي أعلن نفسه رأسماليا فوضويا، في الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الأحد وأنه سيعتمد الدولار عملة رسمية للبلاد.

وقالت ديانا موندينو، المستشارة الرئيسية لمايلي للشؤون الخارجية، إن الأرجنتين لن تمضي قدماً في خططها للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة الرائدة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكان من المقرر أن تدخل العضوية حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2024. وقالت موندينو لوكالة الأنباء سبوتنيك: “نحن لا نفهم سبب الاهتمام بالتكتل. وأضافت: «لا نفهم.. ما الذي سنستفيد منه وما الفائدة منه للأرجنتين

في هذه اللحظة. إذا تبين لاحقًا أن هناك ميزة فسنقوم بتحليلها بالطبع”. في السابق، كان مايلي، الذي نصب نفسه رأسماليا لاسلطويا، قد تعهد بأن حكومته “لن تتعامل مع الدول الشيوعية”. كما دعا إلى قطع العلاقات مع الصين لصالح العلاقات مع “الجانب المتحضر من العالم”. علاوة على ذلك، خلال الحملات الانتخابية، اتهم مايلي الصين بتمويل الإعلانات لدعم خصمه ــ وزير المالية الحالي سيرجيو ماسا ــ على موقع يوتيوب.

وكان ميلي الرئيس الأرجنتيني الجديد قد تعهد باستعادة جزر فوكلاند قائلا إن تسليم بريطانيا لها “غير قابل للتفاوض”، وقارن ذلك بإعادة المملكة المتحدة هونج كونج إلى الصين.

وقال مايلي، الاقتصادي اليميني المعروف باسم “إل لوكو” – أو المجنون – الذي وعد بإحداث تغيير جذري في الأرجنتين بفوزه، إنه “سيبذل قصارى جهده” لاستعادة جزر فوكلاند – لكنه لم يصل إلى حد القول سيذهب للحرب لاستعادة الجزر.

يؤيد خافيير اسرائيل و ينوي نقل سفارة بلاده إلى القدس ويدعو إلى دولرة الاقتصاد والخصخصة التي تعهد أن تشمل التعليم والرعاية الصحية، ويرفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي صميم خطته الاقتصادية للأرجنتين ينوي استبدال العملة المحلية، البيزو، بالدولار الأمريكي، في مسعى لما يراه وسيلة ضرورية لمنع الساسة من الاستمرار في طباعة النقود وهو يخطط أيضا لإلغاء البنك المركزي والتخلص من نصف الوزارات الحكومية، بما في ذلك الصحة والتعليم. وكرمز للتخفيضات العميقة التي يناصرها، قام في بعض الأحيان بحملته الانتخابية حاملاً في يده منشارًا كهربائيا.