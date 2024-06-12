اقتصاد بريطانيا يتوقف عن النمو.. ماذا فعلت الأمطار الغزيرة؟

استقر اقتصاد بريطانيا في أبريل/نيسان، مع بدء تلاشي علامات التعافي من الركود الذي شهده العام الماضي.

ونقلت صحيفة الغارديان عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) قوله إن النمو الشهري تباطأ بعد زيادة بنسبة 0.4% في مارس/آذار، وهو ما يمثل ضربة قوية لآمال رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة في 4 يوليو/تموز.

ولم يتمكن الاقتصاد البريطاني من الحفاظ على زخمه بعد أن تأثر بقطاع التجزئة المتعثر، وتراجع التصنيع وانخفاض إنتاج البناء.

توقعات الاقتصاديين لبريطانيا

وتطابق رقم النمو بنسبة (0%) مع توقعات الاقتصاديين الذين ألقوا باللوم على الأمطار الغزيرة التي شهدتها هذا الشهر والتي أثرت على العمال في مواقع البناء وأدت إلى نقص المتسوقين في الشوارع الرئيسية في بريطانيا

وقال ريشي سوناك في مارس/آذار إن الاقتصاد “ينتعش” من الانكماش في عام 2023. وردا على أرقام اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم حزب المحافظين: “هناك الكثير مما يجب القيام به، لكن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة والتضخم عاد إلى الانخفاض”.

وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1.4% على أساس شهري في أبريل/نيسان، في حين انخفض نشاط البناء بنسبة 1.4% وخسر تجار التجزئة 2% من تجارتهم.

تمت موازنة هذه الانخفاضات من خلال زيادة بنسبة 2% في قطاع الخدمات بأكمله، مدعومة بارتفاع في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأعمال التجارية المهنية (1.2%)، والفنون والترفيه (2.6%).

وقال الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، بول نوفاك، إن الركود الاقتصادي يسبب ضررا طويل الأمد لدخول الأسر، مضيفا: “اقتصادنا يتباطأ مرة أخرى”.

أسوأ أداء للحكومة البريطانيا

وقال إن تحليل الأرقام الرسمية أظهر أن النمو السنوي بلغ في المتوسط ​​1.5% منذ عام 2010، وهو أسوأ أداء للحكومة منذ الكساد الكبير.

وأضاف نوفاك أن الأجور، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، كانت قيمتها أقل مما كانت عليه في عام 2008، وارتفعت البطالة بأسرع معدل في مجموعة السبع هذا العام، مؤكدا أن السنوات الـ14 الماضية كانت كئيبة بالنسبة للنمو ومستويات المعيشة.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، إن الاقتصاد يمكن أن يبدأ في النمو مرة أخرى خلال فصل الصيف.

وأضاف: “على الرغم من توقف التعافي في أبريل/نيسان، فإن التأثيرات المزدوجة على النمو الاقتصادي الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم ستستمر في التلاشي على مدار العام”.