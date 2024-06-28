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اقتصاد بريطانيا يتعافى بوتيرة قوية ويتجاوز التوقعات

يشير النمو القوي للاقتصاد في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024 إلى تعافٍ ملحوظ من الأزمة الطفيفة التي تعرض لها العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
بريطانيا

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نمواً قوياً للاقتصاد في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة ومحققاً أعلى معدل نمو منذ أكثر من عامين، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7%، متجاوزاً التقدير السابق البالغ 0.6%.

ويعزى هذا النمو القوي بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات الذي شهد نمواً بنسبة 0.8%، مدفوعاً بأنشطة الخدمات المهنية والبحث والتطوير العلمي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الإنفاق الاستهلاكي والتجارة نمواً ملحوظاً، مما يعكس تعافي ثقة المستهلكين وتحسن الأوضاع المالية للأسر بفضل ارتفاع الأجور وانخفاض الضرائب.

وشهد مستوى المعيشة في المملكة المتحدة ارتفاعاً للفصل الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ النصف الثاني من عام 2021.

ويعود هذا التحسن إلى زيادة الأجور وانخفاض الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من دخل الأسرة القابل للإنفاق بنسبة 0.5% بعد تعديله وفقاً لمعدل التضخم.

وعلى الرغم من هذا التعافي القوي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.6% عن مستواه قبل عام. ويتوقع بنك إنجلترا استمرار النمو المستقر خلال الفترة المتبقية من العام، مع استمرار ارتفاع الأجور وتراجع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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