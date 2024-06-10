انكماش اقتصاد اليابان بمعدل سنوي 1.8% في الربع الأول من 2024

وظل الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة، في المنطقة السلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك عن الربع السابق.

أرقام سلبية

وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار، وفقا لمكتب مجلس الوزراء الياباني، دون تغيير عن نتائج الشهر الماضي.

وفقا لـ”AP”، كان نمو الأجور بطيئا، وارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتداول الدولار عند 157 ينا تقريبا في الآونة الأخيرة، ارتفاعا من حوالي 140 ينا قبل عام.

وأدى ضعف الين إلى ازدهار السياحة. لكنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي نقطة حساسة بالنسبة لدولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريبا.

كما شكل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبئا على الاقتصاد. ويمثل الاستهلاك الخاص نصف النشاط الاقتصادي الياباني.

فضيحة السيارات

ومن الأمور السلبية الأخرى الفضيحة المستمرة التي تنطوي على اختبارات غير مناسبة لنماذج المركبات في العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، بما في ذلك شركة تويوتا موتور، ما أدى إلى توقف الإنتاج في بعض الموديلات.

داهم مسئولون حكوميون المقر الرئيسى لشركة هوندا موتور بطوكيو اليوم الإثنين، وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن هناك مداهمة ستتم قريبا على شركة مازدا موتور كورب، وقد تمت بالفعل مداهمة شركة تويوتا وسوزوكي موتور كورب.

في الأسبوع الماضي، اعتذر رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا عن الاختبارات الاحتيالية واسعة النطاق التي تنطوي على استخدام بيانات غير كافية أو قديمة في اختبارات التصادم، واختبارات غير صحيحة لتضخم الوسادة الهوائية، وتلف المقعد الخلفي في الحوادث وقوة المحرك.

ولم تتأثر سلامة المركبات، ولكن يبدو أن الشركات أرادت تسريع عملية الاختبار.

أسعار الفائدة

ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب الإجراء التالي من بنك اليابان، الذي يجتمع مجلس سياسته النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2007 إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.1% من سالب 0.1%.

وظلت البطالة منخفضة نسبيا في رابع أكبر اقتصاد في العالم عند حوالي 2.6%. وتعاني اليابان من نقص خطير في العمالة، مع استمرار معدل المواليد في الانخفاض، ليصل إلى مستوى قياسي في العام الماضي. كما انخفض عدد حالات الزواج.

وقد تكون مثل هذه الاتجاهات الديموغرافية أكثر خطورة على المدى الطويل، وفقا لبعض المحللين، الذين يشعرون بالقلق من أن اليابان ضعيفة بشكل خاص في نصيب الفرد من الناتج، وأن نفوذها المتضاءل على الساحة العالمية قد يؤدي حتى إلى مخاطر أمنية.

ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى المرتبة الخامسة من حيث الحجم بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند العام المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي.