اقتصاد الدول الخليجية مرشح للنمو 3.7% في 2024

توقعت شركة “بي دبليو سي” (برايس ووترهاوس كوبرز) في تقرير حديث، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.7% في عام 2024، مقارنة مع نمو نسبته 1.5% في العام 2023، كما تتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.6% في العام الحالي، مقابل 1.7% في العام الماضي.

وجاءت توقعات “بي دبليو سي” كالاتي:

ارتفاع نمو الناتج المحلي بالسعودية 4% خلال عام 2024 مقابل 0.8% في العام الماضي.

ارتفاع نمو اقتصاد الإمارات 4% مقارنة مع 3.4% في العام 2023.

تخفيض توقعات نمو اقتصاد قطر إلى 2.2% في عام 2024، مقارنة مع تقديرات بنمو نسبته 2.4% في 2023.

نمو اقتصاد الكويت 3.6% في عام 2024 مقابل انكماش بلغ 0.6% في العام الماضي.

نمو اقتصاد سلطنة عُمان 2.7% مقارنة مع 1.2% في العام 2023.

نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.6% في عام 2024، مقارنة مع تقديرات بنموه 2.7% في 2023.

وقالت شركة “بي دبليو سي”، إن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات تظهر نمواً كبيراً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط.

وأشارت إلى تضاعف إصدارات السندات الخضراء والصكوك في الشرق الأوسط لتصل إلى 24 مليار دولار، معظمها من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وشملت الإصدارات مجموعة واسعة من الكيانات بما في ذلك البنوك (بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، والراجحي)، والشركات (الشركة السعودية للكهرباء، وموانئ دبي العالمية، ومصدر، ورقة، والدار)، وصناديق الثروة السيادية (مبادلة وصندوق الاستثمارات العامة).

وبلغت قيمة إصدارات التمويل الأخضر من السندات الخضراء والصكوك في السعودية 7.7 مليار دولار في 2023م بواقع 5.5 مليار دولار إصدارات سيادية، و1 مليار دولار إصدارات من البنوك، و1.2 مليار دولار من الشركات.