اعتماد قواعد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت في السعودية

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت في السعودية

القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت
قواعد خدمات العمالة الوافدة

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تمكين المنشآت من تعهيد خدمات لها مهام محددة تستفيد منها عمالة وافدة موجودة داخل المملكة، على أن يتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة، وذلك من خلال منصة “أجير“، وتسهم هذه القواعد في تنظيم سوق العمل، وتمكين المنشآت من استخدام الحلول التنظيمية المتاحة عبر تصاريح الإعارة من خلال “أجير”.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير”، والاستفادة من هذه الآلية لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه القواعد إلى تنظيم عمليات تعهيد الخدمات بين المنشآت، بما يسهم في حفظ الحقوق التعاقدية وتحسين كفاءة بيئة العمل في سوق العمل السعودي.

