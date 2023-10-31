بلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 4,157 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2022.





أصدرت اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للإحصاء نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2022، وكشفت نتائجها أن معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2022 بلغ 8.7% بالأسعار الثابتة مقارنة بالعام السابق (2021).





وأرجعت النشرة هذا الارتفاع إلى نمو أنشطة النفط بمعدل 15.4% وأنشطة غير النفط بمعدل 5.5 بالمائة، وبلغ معدل نمو الأنشطة الحكومية 4.6 بالمائة.





وجاء في النشرة أن الصادرات والواردات في المملكة سجلت نموًا قدره 17.8% و11.7% على التوالي. بالإضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 6.7% والإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.9 بالمائة.





وقدمت نشرة الحسابات القومية السنوية بيانات تفصيلية عن الاقتصاد السعودي، بما في ذلك تقديرات الناتج الإجمالي بالطرق الثلاث: الإنتاج والدخل والإنفاق.



الناتج المحلي الإجمالي

طريقة الإنتاج: هو إجمالي الإنتاج مطروحًا منه الاستهلاك الوسيط لجميع الأنشطة الاقتصادية مضافًا إليه صافي الضرائب على المنتجات.





الناتج المحلي الإجمالي (طريقة الإنفاق): هو الإنفاق النهائي بأسعار المشترين، ويشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي وصافي الصادرات (الصادرات مطروحة منها الواردات).





الناتج المحلي الإجمالي (طريقة الدخل): هو مجموع تعويضات العاملين وصافي الضرائب وفائض التشغيل وإجمالي رأس المال الثابت.