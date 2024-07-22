ارتفاع التضخم في الكويت

بلغ معدل التضخم في الكويت 2.84% خلال يونيو الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الملبوسات والغذاء والتعليم. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 2.84% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة في الشهر ذاته من العام الماضي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعات رئيسية مؤثرة على حركة الأرقام القياسية، لاسيما الملبوسات، والمواد الغذائية، والتعليم، والكساء.

فقد ارتفعت أسعار الملبوسات بنسبة 5.58%، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.60%، وارتفعت أسعار التعليم بنسبة 0.96%.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.22% في يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الماضي.

ويشار إلى أن معدل التضخم في الكويت، باستثناء مجموعة الاغذية والمشروبات، ارتفع بنسبة 2.27% على أساس سنوي في يونيو الماضي.