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الكويت.. ارتفاع التضخم 3.28 % في يناير

ارتفع معدل التضخم بالكويت في يناير الماضي بنسبة 0.15 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء 20 فبراير 2024، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.28% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وفقا لـ كونا.

تفاصيل التضخم في الكويت:

  • ارتفاع بنسبة 0.15% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
  • ارتفاع ملحوظ في أسعار الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.80%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 0.22%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الملبوسات بنسبة 6.43%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 2.35%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 3.92%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.74%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.36% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.28% على أساس شهري.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.63%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.71%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.88%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.39%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.68%.
  • ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات بنسبة 3.79% على أساس سنوي.

تعكس هذه البيانات استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين.

الكويت
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...