الكويت.. ارتفاع التضخم 3.28 % في يناير

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء 20 فبراير 2024، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.28% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وفقا لـ كونا.
تفاصيل التضخم في الكويت:
- ارتفاع بنسبة 0.15% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
- ارتفاع ملحوظ في أسعار الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.80%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 0.22%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الملبوسات بنسبة 6.43%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 2.35%.
- ارتفاع مؤشر أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 3.92%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.74%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.36% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.28% على أساس شهري.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.63%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.71%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.88%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.39%.
- ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.68%.
- ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات بنسبة 3.79% على أساس سنوي.
تعكس هذه البيانات استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين.