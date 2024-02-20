الكويت.. ارتفاع التضخم 3.28 % في يناير

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء 20 فبراير 2024، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.28% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وفقا لـ كونا.

تفاصيل التضخم في الكويت:

ارتفاع بنسبة 0.15% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.80%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 0.22%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الملبوسات بنسبة 6.43%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 2.35%.

ارتفاع مؤشر أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 3.92%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.74%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.36% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 0.28% على أساس شهري.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.63%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.71%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.88%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.39%.

ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.68%.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات بنسبة 3.79% على أساس سنوي.

تعكس هذه البيانات استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الكويتي، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين.