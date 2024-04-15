في العاصمة الأمريكية واشنطن، تنطلق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024، والتي تستمر خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024، حيث يناقش المشاركون تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، بالإضافة إلى استعراض أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في دعم الدول الأعضاء.



و يرأس وفد المملكة العربية السعودية في هذه الاجتماعات وزير المالية محمد الجدعان، وتعد هذه الاجتماعات منصة تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بما في ذلك الاقتصاد والنظام المالي العالمي، والتنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية.

وخلال هذه المشاركة، سيترأس وزير المالية اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها لثلاثة سنوات، حيث يهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق للتعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.

يشارك في الاجتماع وفد سعودي يضم محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن السياري، ورئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن الخلف، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الاقتصاديين السعوديين.

كما سيشارك وفد المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وسيقوم الوزير بالمشاركة في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي.

وزير المالية يرأس وفد #المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024م.https://t.co/kRq8cIEUGP#واس_اقتصادي pic.twitter.com/8GWpA8aDBj — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) April 14, 2024