اتفاق إماراتي – مصري لتعزيز التعاون الفضائي السلمي

وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع مصر، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأنشطة الفضائية السلمية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتوسيع آفاق التعاون العلمي والتقني بين البلدين، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة وفد رفيع المستوى من وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، في فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومؤتمر “نيوسبيس أفريقيا”، المُنعقدين في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان يوم الثلاثاء.

كما شارك الوفد الإماراتي في حفل افتتاح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي أُقيم بتاريخ 20 أبريل 2025 داخل مدينة الفضاء المصرية بالقاهرة، وسط حضور واسع من كبار المسؤولين والوزراء وممثلي وكالات الفضاء من مختلف الدول الإفريقية والعربية.

وفي تصريحات رسمية، قال سالم بطي القبيسي إن هذه الاتفاقية تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الفضائي العربي، وتعكس التزام دولة الإمارات بنهجها الاستراتيجي القائم على تعزيز العمل المشترك، وتوسيع نطاق استخدام الفضاء لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: “نؤمن بأن الفضاء يشكل بوابة حيوية لتمكين المجتمعات، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وتسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي”.

وأكد القبيسي أن التعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية يأتي تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي يرتكز على الابتكار والريادة، ويواكب طموحات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

أهداف تسهم في خدمة المجتمعات

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إنشاء إطار تعاون طويل الأمد بين وكالتي الفضاء في البلدين، يشمل تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب إطلاق مشاريع بحثية وتنموية مشتركة تسهم في خدمة المجتمعات، وتعزز من القدرات الوطنية في مجالات الفضاء المختلفة.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجموعة من المجالات الحيوية، منها تقنيات الاتصالات الفضائية، والملاحة وتحديد التوقيت، والاستشعار عن بُعد، ورصد الأرض، والوعي بالحالة الفضائية، بالإضافة إلى إدارة الأصول الفضائية عن بُعد، والبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة والناشئة.

ريادة إماراتية في استكشاف الفضاء

ويُعد هذا التعاون امتدادًا للدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الدولية في مجال استكشاف الفضاء وتطوير علومه، كما يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في قطاع الفضاء العالمي، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.