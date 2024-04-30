6 مليارات دولار قيمة اتفاقية بين قطر للغاز وشركة صينية لبناء السفن

منحت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة عقدًا بقيمة 6 مليارات دولار لشركة الصين الحكومية لبناء السفن (CSSC) لبناء 18 “سفينة فائقة الحداثة وأكبر سفينة للغاز الطبيعي المسال على الإطلاق” كجزء من برنامج توسيع أسطولها.

وستبلغ سعة كل سفينة من طراز QC-Max 271 ألف متر مكعب وسيتم بناؤها في حوض بناء السفن Hudong-Zhonghua في الصين، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة CSSC، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن الاتفاقية هي أكبر عقد فردي لبناء السفن في الصناعة على الإطلاق.

18 سفينة

وسيتم تسليم 8 سفن من أصل 18 سفينة للغاز الطبيعي المسال بحجم QC-Max في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم السفن العشر المتبقية في عامي 2030 و2031.

وقال الكعبي إن 12 سفينة للغاز الطبيعي المسال ذات الحجم التقليدي قيد الإنشاء حاليا في Hudong-Zhonghua، ومن المتوقع تسليم السفينة الأولى بحلول الربع الثالث من هذا العام.

ووقعت شركة قطر للطاقة الشهر الماضي اتفاقيات استئجار مؤقتة لـ104 سفن ذات حجم تقليدي (174 ألف متر مكعب)، وهو “أكبر برنامج لبناء وتأجير السفن على الإطلاق في تاريخ الصناعة”.

واستحوذت شركة الصين للبتروكيماويات (سينوبيك) العام الماضي على حصة تبلغ 5% في حقل الشمال الشرقي بقدرة 8 ملايين طن سنويا.

قطر للطاقة تورد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي

وفي نوفمبر 2022، وقعت سينوبك صفقة وافقت بموجبها شركة قطر للطاقة على توريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عامًا.

واستحوذت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) على حصة بنسبة 1.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي، ووقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مدتها 27 عاما بقيمة 4 ملايين طن سنويا في عام 2023.

وبلغت إمدادات الغاز الطبيعي المسال القطرية لعملائها الرئيسيين في الصين نحو 17 مليون طن العام الماضي.

وكانت الدولة الخليجية أيضا أحد الموردين الرئيسيين للنفط الخام (ما يعادل 8.6 مليون طن)، والنفتا (2.3 مليون طن)، وغاز البترول المسال (2.2 مليون طن)، والهيليوم (650 مليون قدم مكعب)، والأسمدة والبوليمرات والمواد الكيميائية. 1.6 مليون طن) إلى السوق الصينية.