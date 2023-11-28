فريق التحرير by فريق التحرير

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اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار بين السعودية وأوزباكستان

رئيس أوزباكستان، استقبل وفدا سعوديا برئاسة خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، ضمن الاتفاقيات الضخمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية وأوزباكستان

وقعت السعودية، وأوزبكستان، عدة اتفاقيات متعلقة بتنفيذ مشاريع مشتركة بقيمة 12 مليار دولار، في إطار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

واستقبل شوكت ميرزيوييف، رئيس أوزبكستان، وفدا سعوديا برئاسة خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وبحث معه تطوير التعاون بين البلدين في جوانب متعددة.

مشروعات مشتركة في عدة مجالات

وخلال الزيارة وقع البلدين، حسب وكالة الأنباء الأوزباكستانية، عدة اتفاقيات لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، والكيمياء، والأدوية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية بقيمة 12 مليار دولار.

مشروعات وبرامج جديدة

كما توصل الجانبان، إلى اتفاق بشأن تنفيذ مشروعات، وبرامج جديدة بقيمة 11 مليار دولار في مجال البنية التحتية، ومرافق النقل، والجيولوجيا، والري، ومعالجة النفايات المنزلية، والتعليم العالي، وهجرة العمالة.

أكبر مستثمر في الطاقة الخضراء

وأشاد الجانب الأوزبكي، بشكل خاص بالشراكة المثمرة مع شركة “أكوا باور” السعودية، التي تعتبر حاليا أكبر مستثمر، وشريك استراتيجي لتطوير الطاقة الخضراء في أوزباكستان، حيث تقوم هذه الشركة حاليا بتنفيذ مشروعات بقيمة 7.5 مليارات دولار في أوزبكستان.

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فريق التحرير

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