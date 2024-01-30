نهاية “إيفرجراند”.. أكبر شركة عقارية مثقلة بالديون في العالم

أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة تشاينا إيفرجراند، أكبر شركة عقارية مثقلة بالديون في العالم، بعد فشل جهودها لإعادة هيكلة 300 مليار دولار مستحقة للبنوك وحاملي السندات، الأمر الذي أجج المخاوف بشأن ارتفاع عبء ديون الصين.

مجموعة إيفرجراند هي من بين العشرات من شركات التطوير الصينية التي انهارت منذ عام 2020 تحت ضغط رسمي لكبح جماح الديون المتزايدة التي يعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم تهديدا للنمو الاقتصادي المتباطئ في الصين.

ديون “إيفرجراند” للأجانب

لكن الحملة على الاقتراض الزائد دفعت صناعة العقارات إلى الأزمة، مما أدى إلى جر الاقتصاد، وهز الأنظمة المالية داخل الصين وخارجها.

وقال المنظمون الصينيون إن مخاطر الصدمات العالمية الناجمة عن فشل Evergrande Corporation يمكن احتواؤها.

وأظهرت وثائق المحكمة أن إيفرجراند مدينة بنحو 25.4 مليار دولار لدائنين أجانب، كما أن إجمالي أصولها البالغة حوالي 240 مليار دولار تتضاءل أمام إجمالي التزاماتها.

حوالي 90% من أعمال Evergrande Corporation تقع في البر الرئيسي للصين، وقد اعتقلت السلطات رئيسها، هوي كا يان، المعروف أيضا باسم شو جيايين، للاشتباه في ارتكابه “جرائم غير قانونية” في أواخر سبتمبر الماضي، مما زاد من تعقيد جهود الشركة للتعافي.

أثار تصفية “إيفرجراند”

من غير الواضح كيف سيؤثر أمر التصفية على النظام المالي الصيني أو عمليات Evergrande Corporation، في الوقت الذي تكافح فيه من أجل توفير الإسكان الذي تم دفع ثمنه ولكن لم يتم تسليمه بعد إلى الأسر التي تستثمر مدخراتها في مثل هذه الاستثمارات

وانخفضت أسهم Evergrande Corporation، المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 21% تقريبا قبل تعليقها عن التداول.

ومنحت محكمة هونج كونج، Evergrande Corporation، مهلة في ديسمبر الماضي، لإتاحة الوقت لها “لتحسين” خطة جديدة لإعادة هيكلة الديون.

قادت العقارات الازدهار الاقتصادي في الصين، لكن المطورين اقترضوا بكثافة عندما حولوا المدن إلى غابات من أبراج الشقق والمكاتب.

وقد ساعد ذلك في دفع إجمالي ديون الشركات والحكومات والأسر إلى ما يعادل أكثر من 300% من الناتج الاقتصادي السنوي، وهو معدل مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة لدولة متوسطة الدخل.

علاقة هونغ كونغ

تخلفت شركة إيفرجراند لأول مرة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في عام 2021، بعد ما يزيد قليلا عن عام من قيام بكين بتضييق الخناق على إقراض مطوري العقارات لتهدئة الفقاعة العقارية.

وباعتبارها مستعمرة بريطانية سابقة، تعمل هونغ كونغ في ظل نظام قانوني منفصل، على الرغم من تأثره المتزايد بالنظام الصيني. في بعض الحالات، اعترفت محاكم البر الرئيسي بأحكام الإفلاس في هونغ كونغ، لكن المحللين يقولون إن قضية Evergrande Corporation هي بمثابة حالة اختبار.