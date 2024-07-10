إيفانكا ترامب تخسر لصالح شقيقها بارون بتولي حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية

يبدو أن بارون ترامب ابن الرئيس السابق دونالد ترامب قد حل بدلا من شقيقته إيفانكا بعد أن كانت مستشارة كبيرة في إدار، فيما نال بارون البالغ من العمر 18 عاماً، استقبالا بعاصفة من الترحيب. واستقبل بارون ترامب بتصفيق حار عندما ظهر لأول مرة في تجمع سياسي يوم الثلاثاء إلى جانب والده. وكانت إيفانكا قد أعلنت اعتزال العمل السياسي؛ فيما أعلن المتحدث باسمها أنها ستحضر أحيانا لدعم والدها. وانضم بارون إلى والده والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع في دورال بولاية فلوريدا. بينما كان الرجل البالغ من العمر 78 عامًا يخاطب الحشد الكبير من المؤيدين في ملعب الجولف الخاص به، قدم بارون للحشد. ثم مازح الرئيس الخامس والأربعون بأن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا كان أكثر شعبية من أبنائه الآخرين، دونالد جونيور وإريك. ودخل بارون ترامب عالم السياسة بعد اختياره من قبل الحزب الجمهوري كأحد مندوبي ولاية فلوريدا.

وشهد يوم أمس الثلاثاء أول ظهور للشاب بارون ترامب في تجمع حملة والده الانتخابية حيث استضاف الرئيس السابق دونالد ترامب الآلاف من المؤيدين في نادي الجولف الخاص به في دورال بولاية فلوريدا وصرح قائلا إن ابنه الأصغر “كان لديه حياة لطيفة وسهلة – الآن تغيرت قليلاً”، وسط هتافات صاخبة من الحضور.

أما إيفانكا ترامب البالغة 42 عاما، كانت الوحيدة من بين أبناء دونالد ترامب الخمسة التي أصبحت بعيدة عن السياسة بعد أن التحقت سنة 2017 بإدارة والدها الرئيس الأمريكي وقتها، كموظفة دون راتب في منصب مساعدة الرئيس، فيما شغل زوجها، جاريد كوشنر، منصب كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب.