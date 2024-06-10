أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء عملية إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو، حيث تم تضمين الدفعة الإضافية للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، وفقًا لإعلان صادر عن البرنامج اليوم.

حيث أعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بدء إيداع الدعم المخصص لدفعة مايو 79، مشمولاً الدعم الإضافي للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، ومن المتوقع أن تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم الاثنين.

وأوضح البرنامج أن إجمالي الدفعة يبلغ 3.4 مليار ريال تشمل 10.8 مليون مستفيد تم تضمينهم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو. يأتي هذا في إطار جهود البرنامج لتقديم الدعم المالي للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وشدد البرنامج على أن عملية الإيداع تشمل الدعم الإضافي وستستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيدين معرفة مبلغ استحقاقهم عبر تطبيق البرنامج.