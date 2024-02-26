فريق التحرير by فريق التحرير

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إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

مجلس الشورى السعودي يوافق على مشاريع اتفاقيات دولية وإقليمية لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عُقِدت اليوم، على مشروع اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

المشروع الذي تم الإعلان عنه يتعلق بإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، بهدف تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية.

كما وافق مجلس الشورى السعودي على عدة مشاريع اتفاقيات، من بينها مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، في إطار التعاون الصناعي بين البلدين.

وقد تضمنت الاتفاقيات أيضًا مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك الكورية في جمهورية كوريا، تهدف إلى الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، بهدف تسهيل التجارة وتعزيز العلاقات التجارية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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