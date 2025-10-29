إمكانية تجديد هوية مقيم للمرافقين والعمالة المنزلية من خارج السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن إمكانية تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية أثناء تواجدهم خارج المملكة العربية السعودية إلكترونياً.

وقالت الجوازات السعودية في تغريدة عبر منصة إكس “يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية أثناء تواجدهم خارج المملكة إلكترونياً”.

يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين والعمالة المنزلية أثناء تواجدهم خارج المملكة إلكترونياً. #الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/rzhQu4KpuH — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 29, 2025

تحويل الزيارة إلى إقامة في السعودية

في سياق منفصل، أوضحت الجوازات السعودية، الأحد الماضي، أن النظام يتيح تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية وأن الإجراءات تتم وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء في منصة إكس إن التنظيم يهدف إلى تسهيل الإجراءات النظامية للأسر المقيمة وتوحيد وضع أفرادها بما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي داخل المملكة. وشددت على أهمية الالتزام بتقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المحددة، لضمان سرعة إنجازها ودقتها.

وجاء توضيح “الجوازات” رداً على استفسار أحد المقيمين أوضح فيه أن زوجته مقيمة في المملكة ولديهما ابن يحمل تأشيرة زيارة عائلية، واستفسر عن إمكانية تحويلها إلى إقامة دائمة، وأكدت الجوازات أن ذلك ممكن ضمن الفئات المشمولة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.