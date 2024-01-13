فريق التحرير by فريق التحرير

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إلى دافوس.. وفد سعودي رفيع يغادر للمشاركة بالمنتدى العالمي

تواصل المملكه شراكتها الاستراتيجيه مع المنتدى، والتي تحقق نتائج مثمره وحلولا مبتكره لقنا معا مركز الثوره الصناعيه الرابعه لتوظيف استخدامات التقنيه من اجل احداث تحولات النوعيه محورها الانسان وتطوير الصناعات

فريق التحرير by فريق التحرير

تتوجه المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، التي تنطلق أعماله في الـ15 من يناير.

يتصدر الوفد السعودي الذي يضم شخصيات بارزة، المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الرئيسي الذي يجمع بين صناع القرار ورواد الأعمال والمفكرين الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.

تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية المملكة لتحقيق التحولات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.

يعكف الوفد السعودي خلال المنتدى على مناقشة التحديات الراهنة وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها.

الوفد مكون من 9 قيادات، الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، الدكتورماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، محمد الجدعان، وزير المالية، المملكة العربية السعودية، بالإضافة لوزير الاستثمار المهندس خالد الفالح  في المملكة، بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط،  المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتسلط المملكة الضوء على أهمية دعم التكامل الاقتصادي وضمان استدامة الموارد، مع التركيز على استغلال الابتكار والحلول التقنية لتحقيق تقدم مستدام.

يشكل استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة والتقدم الذي تحققه المملكة في إطار رؤية 2030 جزءًا أساسيًا من جدول الأعمال.

مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتقديم فرص استثمارية متنوعة في عدة قطاعات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...