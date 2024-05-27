إلغاء الدولرة في معاملات الصين.. تسوية 53% من المدفوعات باليوان

منذ عام 2010، تمت تسوية غالبية مدفوعات الصين عبر الحدود، مثل مدفوعات العديد من البلدان، بالدولار الأمريكي، لكن اعتبارا من الربع الأول من عام 2023، لم يعد هذا هو الحال.

في الأشهر القليلة الأولى من عام 2010، كانت التسويات بالعملة المحلية تمثل أقل من 1% من مدفوعات الصين عبر الحدود، مقارنة بنحو 83% بالدولار الأمريكي.

تراجع الدولار لصالح العملة الصينية

ومنذ ذلك الحين أغلقت الصين هذه الفجوة، وفي مارس/آذار 2023، تجاوزت حصة اليوان في تسويات الصين الدولار الأمريكي لأول مرة. واستمرت عملية إلغاء الدولرة في التسويات الدولية الصينية.

واعتبارًا من مارس/آذار 2024، تمت تسوية أكثر من نصف (52.9%) من المدفوعات الصينية باليوان بينما تمت تسوية 42.8% بالدولار الأمريكي، وهذا ضعف الحصة مقارنة بالخمس سنوات السابقة.

ووفقا لبنك غولدمان ساكس، فإن رغبة الأجانب المتزايدة في تداول الأصول المقومة باليوان ساهمت بشكل كبير في تراجع الدولار لصالح العملة الصينية.

العملات الأكثر شعبية

على الصعيد العالمي، يكشف التحليل الصادر عن بنك التسويات الدولية أنه في عام 2022، ظل الدولار الأمريكي العملة الأكثر استخداما في تسويات العملات الأجنبية. وجاء اليورو والين الياباني في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وعلى الرغم من أن اليوان الصيني يمثل حصة صغيرة نسبيا من معاملات العملات الأجنبية، فقد اكتسب أكبر قدر من الأرض على مدى العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهد اليورو والين انخفاضات في الاستخدام.

مستقبل التخلص من الدولرة

وإذا استمر الارتفاع العالمي للدولار فإن قبضة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية قد تتضاءل بمرور الوقت، حيث إن تأثيرات تراجع هيمنة الدولار معقدة وغير مؤكدة، لكنها قد تتراوح بين الأداء الضعيف للأصول المالية الأمريكية وتقلص قوة العقوبات الغربية.

ومع ذلك، على الرغم من أن انتشار اليوان في المدفوعات الدولية قد يرتفع، إلا أن التخلص الكامل من الدولار في الاقتصاد العالمي على المدى القريب أو المتوسط ​​أمر غير مرجح.

وتعد ضوابط رأس المال الصارمة التي تفرضها الصين والتي تحد من توافر اليوان خارج البلاد، والنمو الاقتصادي المتعثر في البلاد، من الأسباب الرئيسية التي تساهم في ذلك.