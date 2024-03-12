أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن جهود جادة لإعفاء المواطنين الخليجيين من تأشيرة الشنغن لدخول بلدان أوروبا خلال الفترة المقبلة.



و ترجح التوقعات أن يصل مجلس التعاون الخليجي إلى هذا الأجراء خلال الأسبوعين المقبلين.



و دعا البديوي بلدان أوروبا إلى السير على خطى المملكة المتحدة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن دول الخليج تستحق هذا الإعفاء نظراً لاستقرارها السياسي والاقتصادي.



وأكد البديوي خلال حديثه لبرنامج “مخيال رمضان” على “قناة السعودية”، أن وجود المواطنين الخليجيين في أوروبا يسهم بشكل كبير في مجالات الصحة والتعليم والتبادل التجاري.



كما أشار إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين قد تبنوا تعديلاً يتيح للراغبين في طلب تأشيرة زيارة دول فضاء شنغن القيام بذلك عبر منصة إلكترونية، مشيراً إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بروكسل لحسم هذا الملف.



وأضاف البديوي أنه سيتوجه إلى بروكسل خلال الأسبوع المقبل لحسم هذا الملف، داعياً بلدان أوروبا إلى السير على خطى المملكة المتحدة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين قد اتخذوا خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.



وتابع البديوي خلال مقابلته التلفزيونية أن قمة الدوحة في ديسمبر الماضي شهدت إقرار التأشيرة الموحدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الاحتفال بهذا الإنجاز خلال هذا العام.



وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون مستقرة سياسياً واقتصادياً، وأنها تستحق الإعفاء من تأشيرة الشنغن. وأشار إلى أنه تم إقرار التأشيرة الموحدة خلال قمة الدوحة في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال بهذا الإنجاز خلال هذا العام.

جاسم البديوي:



سنسعى إلى إعفاء الخليجيين من فيزا الشنغن خلال الأسبوعين المقبلين.#جاسم_البديوي_في_مخيال#مخيال_رمضان



pic.twitter.com/WmT8s5i88F — قناة السعودية (@saudiatv) March 11, 2024