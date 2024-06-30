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السعودية تمدد إعفاء الغرامات للمكلفين حتى نهاية العام 2024

قالت هئية الزكاة أن المبادرة الجديدة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت الهيئة أن هذا التمديد يأتي لتمكين المكلفين من الاستفادة من المبادرة، وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

تشمل الغرامات المشمولة في المبادرة غرامة التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

يُشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يقدم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات المقدمة أو المعدلة للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.

كما يمكن للمكلفين التقدم بطلب تقسيطها شريطة تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

دعت الهيئة المكلفين للاطلاع على تفاصيل المبادرة عبر الدليل الإرشادي المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، مع أمثلة توضيحية.

كما حثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من التمديد والتواصل معها عبر منصاتها الرسمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...