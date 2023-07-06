قام مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك بإصدار بيان في الساعات القليلة الماضية يفيد بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول البوسنة والهرسك، مما قفز بأسعار تذاكر الرحلات وسط زيادة الطلب على حجوزات الطيران من الرياض وجدة والدمام.

و يبدأ الإعفاء اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة الموافق 7 من يوليو 2023 وحتى يوم 1 من أكتوبر 2023، وهي خطوة مهمة للتعزيز من العلاقات بين كل من المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك.

وقد أشار سفير البوسنة والهرسك في السعودية السيد “محمد يوسيتش” إلى ترحيب الدولة بالأخوة السعوديين في صيف 2023 لبلدهم الثاني البوسنة والهرسك، حيث أعلنت عن هذا وزارة خارجية البوسنة والهرسك عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “قائلة: ردًا على اقتراح من وزارة الشؤون الخارجية لجهود تكامل العمل، تم اتخاذ قرارًا بشأن الإلغاء المؤقت لنظام التأشيرات لمواطني المملكة العربية السعودية، لينتهي في 1/10/2023.

وحسب الإحصاءات، فإن عدد السعوديين الذين زاروا البوسنة عام 2019 تخطى 25 ألف سائح بسبب تعقيدات الحصول على التأشيرات، بالرغم من تخفيض رسوم التأشيرة من ألف ريال إلى 400 ريال، وذلك قبل إعفاء السعوديين من التأشيرة.

وقد أكدت وزارة خارجية البوسنة والهرسك عبر صفحتها على” تويتر” إلى أن تخفيف نظام التأشيرات يصب في مصلحة البوسنة والهرسك من أجل تحسين التعاون الاقتصادي وتعزيز السياحة والقدرات الاقتصادية للبوسنة والهرسك.

ورصدت صحيفة “سبق” العديد من وكالات السفر زيادة الطلب على حجوزات الطيران إلى البوسنة؛ ما أدى إلى توقُّع زيادة الأسعار بشكل كبير في الأيام القادمة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة الرحلات الجوية من الرياض وجدة والدمام.

ونبَّهت الوكالات ضرورة الحجز المبكر؛ لعدم التعرض لزيادات غير مبررة لأسعار التذاكر، وبذلك تكون السعودية سادس دولة عربية تُعفى من تأشيرة البوسنة بعد قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين.

والبوسنة والهرسك تقع في غرب شبه جزيرة البلقان في أوروبا، وتحتل المنطقة الأكبر من البوسنة الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد، وتحتل الهرسك الجنوب والجنوب الغربي.