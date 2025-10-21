إعدام مصريين في السعودية

نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام (القتل تعزيراً) بحق وافدين مصريين لتهريبهما مواد مخدرة ممنوعة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان “أقدم كل من عمر أحمد إبراهيم شريف ومحمد أحمد سعد محمد -مصريي الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً”، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الوزارة أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين عمر أحمد إبراهيم شريف ومحمد أحمد سعد محمد -مصريي الجنسية- يوم الثلاثاء 29 / 4 / 1447هـ الموافق 21 / 10 / 2025م بمنطقة تبوك”.

وختمت قائلة “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

وزادت وتيرة تنفيذ الإعدام لمجرمين بتهم الاتجار وتهريب المخدرات في السعودية.