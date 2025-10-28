إصدار بطاقة هوية سعودية بدل مفقود عبر أبشر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية عن إمكانية إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر الإلكتروني.

وقالت الأحوال المدنية عبر تغريدة في منصة إكس أمس الإثنين “يمكنك الآن إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر تطبيق #أبشر . #الأحوال_المدنية“.

وأوضحت “إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر

تتيح هذه الخدمة للمواطنين الإبلاغ عن فقدان الهوية مع طلب إصدار هوية بدل مفقود إلكترونيًا، بالإضافة إلى توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

خطوات تنفيذ الخدمة

1- تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر

2-خدماتي

3- الأحوال المدنية

4- خدمات الهوية الوطنية

5-اختيار “إعادة إصدار الهوية الوطنية”

6- اختيار “الهوية مفقودة”

وتأتي هذه الخدمة امتداداً لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتياً، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بما يعزّز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.