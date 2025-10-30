. .. by . ..

إصدار بطاقة هوية سعودية بدل تالف عبر أبشر

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن إمكانية إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل تالف عبر تطبيق أبشر الإلكتروني

إمكانية إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل تالف
أعلنت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إمكانية إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل تالف عبر تطبيق أبشر الإلكتروني.

وقالت الخدمة المدنية في تغريدة عبر منصة إكس “يمكنك الآن إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل تالف عبر تطبيق #أبشر”.

إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف عبر تطبيق أبشر

تتيح هذه الخدمة للمواطنين طلب إصدار هوية بدل تالف إلكترونياً، مع توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

خطوات تنفيذ الخدمة

تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر – خدماتي – الأحوال المدنية – خدمات الهوية الوطنية – اختيار “إعادة إصدار الهوية الوطنية” – اختيار “هوية تالفة”.

