وفاة شينزو آبي رئيس الحكومة اليابانية السابق في عملية اغتيال

(جرى تحديث الخبر)أعلن التلفزيون الياباني عن وفاة شينزو آبي-67 عاما- بعد تعرضه لاطلاق نار خلال القاءه خطابا انتخابيا في مدينة شمال غرب طوكيو، ويأتي ذلك وسط أزمات اقتصادية تضرب ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحجم يفوق 5 تريليونات دولار.

وتم نقل رئيس الحكومة اليابانية السابق إلى المستشفى بعد إصابته بإطلاق رصاص عليه من الخلف. فيما أشار مراسل تلفزيوني إلى أن آبي كان فاقدا للوعي حين نقل إلى المستشفى وهو في حالة توقف عضلات القلب عن الإنقباض

تم نقل رئيس الحكومة اليابانية السابق شينزو آبي إلى المستشفى بعد إصابته بإطلاق رصاص عليه من الخلف. فيما أشار مراسل تلفزيوني إلى أن آبي كان فاقدا للوعي حين نقل إلى المستشفى وهو في حالة توقف عضلات القلب عن الإنقباض.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يلقي خطابا حزبيا في مدينة نارا اليابانية حين أصيب بطلقتين بحسب التلفزيون الرسمي.

وتقول الشرطة إن رجلا اعتقل في مكان الحادث بالقرب من محطة ياما في مدينة نارا، ويقول مراسل NHK إن آبي كان ينزف، وأنه سمع ما بدا وكأنه رصاص بندقية . وتضاربت الأنباء حول موضع إصابة شينزو بين جروح في رقبته بحسب بي بي سي ، فيما أشار التلفزيون الياباني إلى أنه أصيب في صدره.

وكان آبي قد اضطر للاستقالة في أغسطس 2020 بسبب مشاكله الصحية فأعلن استقالته بسبب المرض.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه اليابان مصاعب اقتصادية هائلة أبرزها أزمة في الطاقة بسبب العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب معاناة الاقتصاد الياباني من أزمة الديون السيادية وتراجع الين مقابل الدولار لأدني مستوى في 5 عقود، وأشارت بلومبرغ إلى أن

آبي كان داعما رئيسيا لسياسة حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة المتدنية لدعم النمو الاقتصادي ، وقد وصف البنك المركزي مؤخرًا بأنه شركة تابعة للحكومة.

وقال تومويشيرو كوبوتا ، كبير محللي السوق في شركة ماتسوي للأوراق المالية: “قد يكون لهذا تأثير على المدى المتوسط ​​إلى الطويل ، وستشهد الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الين وتراجعًا في أسعار الأسهم”.

أدى تسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة واستعدادات البنك المركزي الأوروبي ليحذو حذوه إلى جعل بنك اليابان بعيدًا عن التزامن مع أقرانه العالميين. أدى ذلك إلى الضغط على كورودا واختبر عزم الحكومة القلقة بشأن ضعف الين والاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار.

(الصورة أدناه من موقع الحادث- Kyodo via REUTERS)

ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، فقد اعتقلت الشرطة عقب الحادث رجلا بتهمة الشروع في القتل، لاشتباه تورطه في الهجوم. وحسب المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو فقد “تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالي الساعة 11,30 صباحا في نارا. وأوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار”.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن الشرطة أن المشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار أبلغ الشرطة بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله.

وفي تفاصيل الهجوم، قالت شابة كانت في مكان الحادث للمحطة نفسها إن آبي “كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه”. وأضافت أن “الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان”. وتابعت “بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه”. وقال مصدر من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء إن آبي وقع أرضا وكان ينزف من رقبته.

وتعليقا على الحادث، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن إطلاق النار على شينزو آبي تصرف لا يغتفر، وأدانه “بأقوى العبارات”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على الحادث، “إنها لحظة حزينة جدا”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “حزينة جدا وقلقة جدا”.

توقف في وظيفتي القلب والجهاز التنفسي

في اتصالات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي والشرطة المحلية من تأكيد هذه المعلومات على الفور. وذكرت محطة “إن إتش كيه” ووكالة كيودو أن آبي نقل إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقفا في وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.

وتولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي مرجعا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى سنة 2020 أيضا لأسباب صحية، لكنه في المقابل ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز