إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العناية المركزة وتفويض نائبته بمهامه

اشارت تقارير صحفية إلى أدخال الوزير لويد أوستن إلى قسم “العناية المركزة” للعلاج من “أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة” وفق ما ذكر بيان لوزارة الدفاع الإثنين نقلا عن أطبائه.

وحسب المتحدث باسم البنتاغون، الميجر جنرال بات رايدر فإن أوستن (70 عاما) نقل مهمات الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس. وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي، بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان، وما تلا ذلك من دخوله المستشفى.

يأتي ذلك بعد مرور أسابيع على دخول سابق له أثار جدلا بعدما أبقاه سرا، وجاء في بيان البنتاغون “بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أدخل وزير الدفاع إلى قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة”.

وكان اوستن أعلن سابقا إصابته بسرطان البروستات، وأخفى الوزير البالغ 70 عاما دخوله مرات عدة المستشفى سابقا ولم يبلغ فورا الرئيس الأميركي جو بايدن بتشخيص إصابته بالسرطان ما أثار انتقادا واسعا في الولايات المتحدة التي تواجه أزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وغاب أوستن عن الأنظار أواخر كانون الأول/ديسمبر، وأيضا في أوائل كانون الثاني/يناير، إثر معاناته مضاعفات ناجمة من عملية بروستات في 22 كانون الأول/ديسمبر. وكان قد أخفى في البداية عن الرئيس جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج في المستشفى.