إثيوبيا تحصل على ممر بحري من إقليم صومالي والحكومة الفيدرالية تعترض

اعترضت الحكومة الفيدرالية الصومالية على الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة الإثيوبية وإقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) واصفة إياه بأن “لا أساس له من الصحة”، فيما اعتبره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتهاكاً للقوانين الدولية.

وكانت الحكومة الإثيوبية وقعت عبر رئيسها أبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس إقليم “أرض الصومال”، موسى بيهي عبدي، تحصل بموجبها على منفذ بحري عبر ميناء بربرة الصومالي المطل على البحر الأحمر.

ولا يحظى إقليم أرض الصومال باعتراف دولي منذ إعلانه الاستقلال عام 1991، بينما يتمسك الصومال بأنه جزء لا يتجزء من أراضيه.

وقال شيخ محمود، إن توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، يعد “انتهاكاً صارخاً ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال”.

وأضاف أن “هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ”، مؤكدًا على “الوحدة الإقليمية للبلاد”.

إثيوبيا تنتهك السيادة الصومالية

وشجبت الحكومة الفيدرالية في الصومال مذكرة التفاهم، وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صوما” إن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا، وإدارة “أرض الصومال” بشأن استخدام منفذ بحري “غير مشروعة”، و”لا أساس لها من الصحة”، و”اعتداء سافر” على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.

ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” والشركاء الدوليين، إلى “اجتماعات طارئة بشأن التدخل السافر الذي تقوم به إثيوبيا ضد الصومال”.

ووصف فرحان محمد جمعالي الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية، ما حصل بأنه”انتهاك من إثيوبيا لسيادة الجمهورية الصومالية”.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن الحكومة استدعت سفير البلاد لدى أديس أبابا، للتشاور معه بشأن انتهاك السيادة الصومالية.