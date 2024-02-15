سعر الطاقة في أوروبا.. أعلى الأسعار في دول لا تتوقعها

كشف تقرير أوروبي حديث، عن ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بمعظم دول أوروبا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وكانت أزمة الطاقة في أوروبا قد برزت بشكل أساسي خلال عامي 2022 و 2023، إلا أن انخفاض أسعار الغاز أدى إلى تهدئة المخاوف مؤخرا، لكن ما زالت العديد من الدول تعاني من هذه الأزمة حتى الآن.

أعلى سعرا للطاقة بين دول أوروبا

وقال التقرير الذي يصدر بشكل سنوي عن المفوضية الأوروبية، بعنوان “الميزة التنافسية” أن الشركات في المجر، ورومانيا تدفع أعلى أسعار للطاقة بين دول التكتل الأوروبي.

وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، فإن ما تدفعه هذه الشركات يعادل 3 أضعاف ما تدفعه الشركات في فنلندا، ففي الوقت الذي تكبدت فيه الشركات متوسطة الحجم في رومانيا نحو 0.33 يورو لكل كيلووات في الساعة، كانت الشركات في المجر تدفع 0.30 يورو.

بينما وصل متوسط أسعار الطاقة الذي تتحمله الشركات متوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 0.21 يورو ” يعادل نحو 0.22 دولارا” لكل كيلووات في الساعة خلال عام 2023، بالمقارنة مع نحو 0.18 يورو فقط خلال عام 2022.

أقل سعرا للطاقة في دول أوروبا

وبحسب التقرير فإن أقل أسعار تم تسجيلها بين دول الاتحاد الأوروبي، كانت بين الشركات الفنلندية، والبرتغالية والتي سجلت نحو 0.10 يورو فقط.

وخلال عام 2022، ارتفاع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في دول الاتحاد الأوروبي، إلى 23.02%، وفقا للتقرير، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي الوصول باستخدام الطاقة المتجددة إلى 42.6% من مزيج الطاقة المستخدمة بحلول 2030.

أزمة الطاقة لم تنته بعد في أوروبا

وكان تقرير حديث، لبنك جولدمان ساكس قال إن أزمة الطاقة ستظل خطرا يهدد أوروبا حتى شتاء عام 2025 -2026، مشيرا إلى أزمة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، لم تنته بعد، وأمام أوروبا شتاء آخر على الأقل قبل أن نخفف من خطر عودة أسعار الغاز المرتفعة إلى الظهور، حيث تظل أسعار الغاز عرضة لانقطاع العرض أو تقلبات الطلب، وهو ما يعنى تسجيل مستويات مرتفعة تتكبدها الشركات، والأفراد في دول الاتحاد الأوروبي.

وتوقعت مذكرة للبنك، أن يشهد شتاء عام 2025-2026 إمدادات مريحة، بعد دخول المشروعات الجديدة لتصدير الغاز للخدمة في عام 2025، وهو ما يعنى زيادة المعروض العالمي، وتجنب مزاحمة المشترين الحساسين للأسعار في بقية العالم لضمان الإمدادات الكافية.