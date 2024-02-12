على غرار البرازيل.. “أوبك” تجري مشاورات لضم دول جديدة

تُجري منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، مشاورات مع عدة دول ترغب في أن تنضم لـميثاق التعاون المشترك الذي انضمت إليه البرازيل مؤخرًا، وفقا لما قاله هيثم الغيص أمين عام المنظمة.

ويستهدف ميثاق التعاون المشترك تسهيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وأيضا الدول المنضمة للميثاق، لتعزيز التعاون بين هذه الدول وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأشار الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إلى أن المنظمة ستعلن عن أسماء الدول المنضمة للميثاق لكن عقب انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة في الوقت الحالي.

ووفقا لـ”الغيص”، فإن الميثاق يؤكد على أهمية العديد من العديد من القضايا المحورية على غرار تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو العالمي، بالإضافة إلى القضاء على فقر الطاقة، وأيضا القضايا المهتمة بالتغيير المناخية.

وأشار أمين عام أوبك، إلى استمرار الدول المنتجة للنفط في تبادل الآراء والتشاور بشأن تطورات أسواق النفط العالمية، لتحقيق استقرار الأسواق والوصول أيضا إلى هدف الميثاق وهو إعلان التعاون المشترك.

وعن اتفاق تخفيض إنتاج النفط الذي يطبقه دول أوبك بلس، قال الغيص إن جميع الدول المشاركة في هذا الاتفاق ملتزمة تمامًا، بالإضافة إلى ذلك قامت بعض الدول وهي السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، سلطنة عمان، بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس 2024 لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.

وتوقع تقرير أسواق النفط لشهر يناير 2024 أن يبلغ حجم الطلب العالمي على النفط معدل 104 ملايين برميل يوميًا في هذا العام، بزيادة 2 مليون برميل يوميًا، موزعة بين 300 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونحو مليون برميل يوميًا في الدول الأخرى.

وشدد على أن “أوبك” تسعى لتحقيق الاستقرار في السوق العالمي للنفط عبر رصد أساسيات السوق ومتغيراته ودراسة مستويات الطلب والإمدادات وحجم الاستثمارات لاتخاذ الإجراءات تضمن استقرار السوق.

وأشار الغيص إلى أن ذلك يأتي لتحسن أوضاع قطاعات النقل والطيران، وتعافي قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع.

وأضاف الغيض إلى أن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون حوالي 1.8 مليون برميل يوميًا، مقدرا النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 100 ألف برميل يوميًا وحوالي 1.7 مليون برميل يوميًا في خارجها