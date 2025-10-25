. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصاد

أمير سعودي يرعى معرضاً لربط الشباب والفتيات بأصحاب العمل

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وبحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز حفل افتتاح معرض “وظائف 2025” لربط الباحثين عن عمل من الشباب والفتيات وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية

. .. by . ..
معرض وظائف 2025 في الظهران
معرض وظائف 2025

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في السعودية، وبحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم غدٍ الأحد، حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من معرض “وظائف 2025” الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف.

وسيقام المعرض في مقر شركة الظهران الدولية للمعارض “الظهران إكسبو“، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن المعرض يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها الغرفة ضمن أهدافها السنوية، كونه يُعد منصة مباشرة تربط بين الباحثين عن عمل من الشباب والفتيات، وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأضاف أن أهمية المعرض تتجلى في تقديمه حلولاً نوعية للشركات التي تواجه تحديات في الوصول إلى الكفاءات الوطنية المناسبة، من خلال توفير قاعدة بيانات واسعة من المؤهلين، وتمكينه للشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة، عبر ربطهم المباشر بالجهات الباحثة عن موظفين في مختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة لمقدمي خدمات التدريب والتأهيل للمشاركة والتفاعل، وعرض ما لديهم من برامج تدعم تطوير الموارد البشرية وتيسّر عملية المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا