أمير سعودي يرعى معرضاً لربط الشباب والفتيات بأصحاب العمل

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في السعودية، وبحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم غدٍ الأحد، حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من معرض “وظائف 2025” الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف.

وسيقام المعرض في مقر شركة الظهران الدولية للمعارض “الظهران إكسبو“، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن المعرض يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها الغرفة ضمن أهدافها السنوية، كونه يُعد منصة مباشرة تربط بين الباحثين عن عمل من الشباب والفتيات، وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأضاف أن أهمية المعرض تتجلى في تقديمه حلولاً نوعية للشركات التي تواجه تحديات في الوصول إلى الكفاءات الوطنية المناسبة، من خلال توفير قاعدة بيانات واسعة من المؤهلين، وتمكينه للشباب من الاستفادة من الفرص المتاحة، عبر ربطهم المباشر بالجهات الباحثة عن موظفين في مختلف التخصصات، وإتاحة الفرصة لمقدمي خدمات التدريب والتأهيل للمشاركة والتفاعل، وعرض ما لديهم من برامج تدعم تطوير الموارد البشرية وتيسّر عملية المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل.