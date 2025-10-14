أمير سعودي يرعى حفل توظيف مباشر

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بديوان الإمارة حفل توقيع مذكرات توظيف مباشر لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة الشرقية بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني؛ الجهة التنفيذية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعددٍ من الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية.

وأكَّد أمير المنطقة الشرقية أن الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة للمبادرات والبرامج التنموية، انعكس إيجاباً على تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها، مشيراً إلى أن المبادرات النوعية في مجال التدريب والتوظيف تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والمهارة، وفقاَ لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن التكامل بين القطاعين العام والخاص، يسهم في توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية ورفع معدلات التوطين.

بدوره رفع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه المستمر لمبادرات التدريب والتوظيف المباشر، قائلاً إن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة التوظيف إلى 52.99 بالمئة، وتعزيز مسارات التدريب والتأهيل وتطوير الشراكات الاستراتيجية الداعمة لسوق العمل، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وشهد أمير المنطقة الشرقية في ختام الحفل توقيع سبع مذكرات توظيف مباشر لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة، بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وعددٍ من الشركات الوطنية؛ التي تهدف إلى توفير أكثر من 1100 فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن في عدد من المجالات الصناعية والفنية والتقنية، بما يعزز استدامة التنمية ويدعم مسيرة التوطين.