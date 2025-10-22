. .. by . ..

أمر ملكي: صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد

أمر ملكي : بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان يُعين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير

صالح الفوزان
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيساً لهيئة كبار العلماء ورئيساً عاماً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه “بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود: يُعين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير”.

وجاء ذلك بعد نحو شهر من وفاة مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عن عمر ناهز 82 عاماً.

نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 111

 التاريخ: 30 / 4 / 1447هـ

 بعون الله تعالى

 نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 ملك المملكة العربية السعودية

 بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

 وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

 وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 4 ) بتاريخ 20 / 1 / 1414 هـ، ورقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، ورقم ( أ / 82 ) ورقم ( أ / 83 ) المؤرخين في 29 / 2 / 1446هـ.

 وبناءً على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.

 أمرنا بما هو آت:

 أولاً: يعين فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

 ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

