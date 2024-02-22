فريق التحرير by فريق التحرير

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ألمانيا.. تدهور اقتصادي متواصل في فبراير

أظهرت بيانات أولية حديثة أن الاقتصاد الألماني واجه تراجعا حادا في شهر شباط/فبراير الحالي، مع انكماش قطاع التصنيع بشكل كبير

فريق التحرير by فريق التحرير
ألمانيا

أظهرت دراسة استقصائية أولية في ألمانيا يوم الخميس تعمق الركود الاقتصادي في شباط/فبراير الجاري، فيما أشارت أن التحسن الطفيف في نشاط قطاع الخدمات لم يكن كافياً للتعويض عن التدهور المفاجئ والحاد في قطاع التصنيع.

وقالت الدراسة إن مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB الألماني (PMI)، الذي يعده “إس إند بي غلوبل” (S&P Global)، انخفض إلى 46.1 في الشهر الحالي مقارنة بـ 47.0 في الشهر السابق. هذا الانخفاض مخالف لتوقعات استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، والتي أشارت لارتفاع المؤشر إلى 47.5.

عوامل الانكماش والتأثيرات الاقتصادية

ويعد انخفاض قطاع التصنيع العامل الأبرز للانكماش الاقتصادي لألمانيا باعتباره ركيزة للاقتصاد الألماني.

وتعاني ألمانيا من اضطرابات في سلاسل التوريد بشكل متواصل، ما يؤثر على قدرة المصانع على تأمين المواد الخام وتسليم المنتجات في الوقت المناسب.

وتساهم أسعار الطاقة المرتفعة التي بدأت إثر الحرب الأوكرانية في زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي.

كذلك يشهد سلوك المستهلكين انخفاضاً ملحوظاً بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر، ما يؤثر سلبياً على مجمل الطلب.

وكان مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني أصدر بياناته لنهاية العام الماضي والربع الرابع، متوقعاً استمرار الانكماش في شباط/فبراير، ما يُعزّز مخاوف الخبراء من احتمال دخوله في ركود اقتصادي.

وأظهر تقرير مكتب الإحصاء، أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.3% على أساس سنوي في عام 2023، وهي نفس نسبة انكماشه في الربع الرابع من العام الماضي.

ويواجه الاقتصاد الألماني أزمة عميقة في الميزانية منذ نهاية العام الماضي، بعد أن هدد حكم المحكمة الدستورية بشأن قيود الاقتراض الوطني بفجوة قدرها 17 مليار يورو في خطط إنفاق البلاد لعام 2024.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في عام 2024، بينما يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذا التوقع قد يكون متفائلاً للغاية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...