أكبر موازنة في تاريخ مصر بإيرادات 2.6 تريليون جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري في البيان المالي للموازنة الجديدة، أمام مجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر.

وأكد أن الموازنة تركز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية واستدامة الانضباط المالي.

وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.1 مليارات جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي وزيادة المصروفات العامة في السنة المالية 2024-2025 لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه بنحو 29%مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأكد البيان استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بنحو 496 مليار جنيه والتعليم قبل الجامعي بنحو 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بنحو 293 مليار جنيه والبحث العلمي بنحو 140.1 مليار جنيه وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه في تقديرات العام المالي الحالي لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.

رفعت مصر حجم التمويل المطلوب في ميزانيتها 2024-2025 بأكثر من 2.8 تريليون جنيه (59 مليار دولار) بعد عدد من الصدمات الاقتصادية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، أن التغييرات تعكس الصراعات المستمرة التي تواجهها الدولة في أعقاب وباء كوفيد -19.

وذكر التقرير أن التمويل الإضافي يهدف إلى تخفيف الآثار التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

كما يبدو أن تخصيص الإنفاق في الميزانية سيعكس احتياجات الأفراد من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بهدف تحسين فرص العمل.

وشهد الاقتصاد ضربات خلال النصف الأخير من العام الماضي بسبب الأزمة المستمرة في غزة، والتي أدت إلى تباطؤ نمو السياحة وخفض إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وسط النقص المذهل في العملات الأجنبية والتضخم المتزايد بسرعة، دفعت التحديات صندوق النقد الدولي إلى توسيع دعمه المالي لمصر إلى 8 مليارات دولار في محاولة لدعم اقتصاد البلاد.

وقال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في بيان له في مارس/آذار، إن قراره سيمكن مصر من الحصول على نحو 820 مليون دولار على الفور.

اتفاقية مصر والإمارات

وعلى نحو مماثل، وقعت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في كونسورتيوم خاص بقيادة شركة أبوظبي التنموية القابضة، اتفاقية تاريخية مع مصر في فبراير/شباط لاستثمار 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وهي منطقة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

منذ الحصول على الصفقة، التي تمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، أطلقت الدولة بعض الإصلاحات التي طال انتظارها مع قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير عملته إلى جانب تخفيض قيمة العملة. .

أدى هذا إلى أن لاحظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن اندفاع الدعم المالي لمصر قد شجعها، وبالتالي رفع توقعاتها الاقتصادية للبلاد إلى إيجابية من مستقرة بعد انخفاض قيمة العملة الذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يخفف من نقص العملات الأجنبية.