“لا تغرقوا الأسواق”.. تحذير شديد من أمريكا للصين

حذرت واشنطن، بكين، من أن الولايات المتحدة، وحلفائها سوف يتخذون إجراءات إذا حاولت الصين تخفيف مشكلة الطاقة الصناعية الفائضة عن طريق إغراق البضائع في الأسواق الدولية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال اثنان من كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، لصحيفة فايننشال تايمز، إن وفداً أمريكياً أوضح مخاوفه من إغراق الأسواق بالبضائع الصينية، في زيارته الأخيرة لبكين، بما في ذلك في محادثات مع هي ليفنج، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد الصيني.

الدعم الصيني ينتهي بضرب الأسواق

وأضاف جاي شامبو، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الذي قاد مؤخراً فريقاً اقتصادياً إلى بكين :” نحن قلقون من أن سياسات الدعم الصناعي الصينية، والسياسات الكلية التي تركز بشكل أكبر على العرض بدلاً من التفكير في مصدر الطلب، وتقود لأزمة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين، وبالتالي سينتهي الأمر بضرب الأسواق العالمية بهذا الفائض”.

والولايات المتحدة، هي الأكثر اهتماماً بالتصنيع المتقدم، وخاصة قطاعات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم أيون.

ردود الفعل الأمريكية ليست مفاجأة

وأوضح جاي شامبو:” واشنطن ليست وحدها هي التي تشعر بالقلق، ولا ينبغي للصين أن ترى أن أي ردود فعل أمريكية أو غيرها فجائية”.

ويرأس وكيل الوزارة الجانب الأمريكي لواحدة من مجموعتي العمل اللتين أنشأتهما واشنطن، وبكين بعد زيارة وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إلى بكين العام الماضي لمناقشة القضايا الصعبة مثل الطاقة الفائضة في محاولة لتخفيف التوترات.

وقال شامبو في مقابلة مع فايننشال تايمز: “سوف يستجيب بقية العالم، وهم لا يفعلون ذلك بطريقة جديدة مناهضة للصين، بل يستجيبون للسياسة الصينية”.

وانضم إليه زميله برنت نيمان، نائب وكيل وزارة الخزانة لشؤون التمويل الدولي، الذي قاد مؤخرا أيضا فريقا إلى الصين.

مكافحة دعم السيارات الصينية

والعام الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا لمكافحة الدعم في صناعة السيارات الكهربائية في الصين.

ويوم السبت، قالت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي، إن الكتلة مستعدة لاستخدام الأدوات التجارية لمعالجة الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.

وقال أحد المسؤولين إن “واشنطن تريد التأكد من أن بكين تأخذ هذه القضية على محمل الجد، مضيفا أن الموضوع سيكون “جزءا رئيسيا” من جدول الأعمال عندما تزور جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، بكين خلال 2024.

ومن المتوقع أيضاً أن تقوم يلين، برفع الطاقة الفائضة للصين مع نظرائها في مجموعة العشرين عندما يجتمعون في ساو باولو في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويشير المسؤولون الصينيون، إلى حقيقة مفادها أن قانون خفض التضخم الأمريكي يجعل استيراد بطاريات الليثيوم، والمركبات الكهربائية الصينية باهظ التكلفة.

ويشير بعض الخبراء أيضًا إلى أن ما يقرب من ثلث صادرات السيارات الكهربائية الصينية في العام الماضي كانت عبارة عن سيارات أنتجتها شركة تسلا الأمريكية في مصنعها في شنغهاي.

قيود موسعة على الأسواق

وطالب سكوت كينيدي، خبير الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بالضغط على بكين لتعزيز الطلب الداخلي.

وأضاف:” بافتراض أن كل ذلك فشل في تغيير الأمور، فلن يكون أمام واشنطن خيار سوى اتباع الاتحاد الأوروبي، وإطلاق تحقيقات من المرجح أن تؤدي إلى قيود موسعة بشكل كبير على الواردات الصينية في الأسواق”.

وقد اعترفت الصين بالمخاطر الناجمة عن الطاقة الفائضة، والتي كانت سمة من سمات التنمية الصناعية لعقود من الزمن، ولكنها لم تحدد خطة واضحة لمعالجة هذه القضية.

وديسمبر الماضي، أفصح الرئيس الصيني قائلا: إن الطاقة الفائضة في بعض الصناعات كانت أحد التحديات التي يجب معالجتها لحماية النمو الاقتصادي في المستقبل.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، هذا الشهر عن خطط لدعم “التنمية الصحية” للتوسع في السيارات الكهربائية في الخارج، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب.

ورأى بعض الخبراء في ذلك علامة على رغبتها في تهدئة المخاوف الدولية بشأن صادرات السيارات الكهربائية.

لكن بكين انتقدت أيضًا ما تقول إنه سلوك حمائي متزايد، وإساءة استخدام الغرب لآليات النزاعات التجارية.

وردت على تحقيق الاتحاد الأوروبي من خلال إطلاق تحقيق في مبيعات الكونياك الفرنسي للصين.

وبينما تناقش الولايات المتحدة، والصين القضايا الشائكة مثل القدرة الفائضة، فإنهما تعملان أيضاً على تكثيف التنسيق بشأن آليات الحد من المخاطر في النظام المالي العالمي، والاستجابة للأزمات المستقبلية.