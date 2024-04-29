القلق يسيطر على أسواق المعادن في أول أسبوع من الحظر الروسي

في 13 أبريل/نيسان الجاري بدأ تنفيذ الحظر الذي نفذته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استهلاك الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنتج.

في حين أن المعدن الموجود بالفعل في بورصة لندن للمعادن (LME) وبورصة شيكاغو التجارية (CME) لا يزال متاحا للاستهلاك، إلا أنه لا يُقبل تسليم أي معدن بعد هذا التاريخ. وينطبق هذا سواء قام المشترون بشراء المعدن مباشرة أو تم تسليمه فعليًا إلى البورصة لتسوية العقد.

إنتاج روسيا

تنتج روسيا نحو 6% من النيكل العالمي، و5% من الألومنيوم، و4% من النحاس. ومع ذلك، يمكن القول إن التأثير الأكبر هو للنيكل. وذلك لأن روسيا هي ثاني أكبر منتج للنيكل المكرر من الدرجة الأولى في العالم بعد الصين، والنيكل من الدرجة الأولى هو النوع الوحيد الذي يمكن تسليمه حاليا في بورصة لندن للمعادن.

ويهيمن الألومنيوم الروسي أيضا على نظام المستودعات في بورصة لندن للمعادن، حيث يشكل حوالي 90% من المعدن المتوفر. والواقع أن العديد من العاملين في صناعة المعادن يعتبرون موقف روسيا يشكل نقطة ضعف أساسية لم تتمكن بورصة لندن للمعادن من علاجها.

ومن ناحية أخرى، يبدو المستهلكون أكثر قلقا بشأن ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لسوق المعادن. فهل يعني حظر المعادن الروسية، التي يبلغ متوسطها نحو نصف مخزون بورصة لندن للمعادن، ولكن لا شيء تقريبا من مخزونات بورصة شيكاغو التجارية، أن السوقين سوف ينقسمان؟

كيف تتأثر أسواق المعادن ؟

حتى الآن، لا يوجد دليل على ذلك. ومع ذلك، لم يمضي سوى أسبوع واحد على النظام الجديد، حيث يحول المتداولون تركيزهم إلى الأوامر الروسية وسط تداعيات الحظر

ويواصل المطلعون على سوق المعادن الأخرى التكهن بقضايا أخرى. على وجه التحديد، يريدون معرفة ما إذا كانت هيمنة المعدن الروسي في أوروبا وآسيا ستخفض أقساط التسليم الفعلي في تلك المواقع أو تضخم أقساط التسليم في الغرب الأوسط الأمريكي لتعكس الرغبة الأكبر في مخزون بورصة شيكاغو التجارية.

وهناك بالفعل تباين صارخ في أقساط التأمين، حيث تبلغ أسعار أقساط التأمين في أوروبا ضعف المستوى والولايات المتحدة حوالي ثلاثة أضعاف مستوى أسعار الميناء الآسيوي الرئيسي الياباني في اليابان. وهذا يعكس الضيق العام للمناطق بالنسبة لبعضها البعض.

ورغم أن اليابان لا تستورد الألمنيوم الروسي، فإن الاستهلاك من جانب جيرانها لا يزال يؤدي إلى انخفاض الأسعار الإقليمية. على سبيل المثال، يكاد يكون من المؤكد أن الصين تشتري الكميات الكبيرة من الألومنيوم الروسي التي تستهلكها بخصم كبير مقارنة ببورصة لندن للمعادن، مثلما تشتري النفط الروسي بخصم حاد مقارنة بأسعار النفط العالمية.