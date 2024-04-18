فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالاستثماربيانات السوقدولمصارف (بنوك)

نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام

بيانات أسواق المال الصينية منذ بداية 2024، تعكس تراجع ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام
نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام

تراجع النشاط في أسواق المال الصينية في البر الرئيسي، وخارجه إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود، مما يسلط الضوء على كيف أثر فقدان الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على ثقة المستثمرين.

وحسب الخبراء، فأن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين بكين، وواشنطن وتراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الصين، وتعليق الاقتراض الدولي في قطاع التطوير العقاري، كل هذه الأسباب مجتمعة، أدت إلى عزوف البنوك والشركات الدولية عن أسواق المال الصينية.

نشاط أسواق المال الصينية الأسوأ في أكثر من 20 عام

نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام

اجتذبت الطروحات العامة الأولية، والطروحات الثانوية، والسندات القابلة للتحويل في أسواق المال الصينية، نحو 6.4 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، وهو أدنى مستوى في تاريخها.

فيما جمعت جولات التمويل الخارجية 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما، كما سجلت صفقات الدمج والاستحواذ في الصين أدنى مستوياتها منذ 2005 عند 2.5 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة ديلوجيك.

صرّح وانج تشي، كبير مسؤولي الاستثمار في UOB KayHian في هونج كونج، والذي بدأ العمل في مجال التمويل في التسعينيات، قائلا: “بالنسبة لاهتمام المستثمرين العالميين بالصين، فإن هذا الوضع يُعتبر الأسوأ بالتأكيد الذي شهدته خلال مسيرتي المهنية”.

أيضا أحد الأشخاص المشاركين في الأسواق المالية الصينية، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته؛ قال: “لا يهم نوع المستثمر الذي أنت عليه، فالأمر لا يزال يبدو غامضاً”.. و”الشكوك الاقتصادية لم تتبدد بعد”.

أسباب تراجع أسواق المال الصينية

نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام

التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين بكين، وواشنطن وتراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الصين أدت إلى عزوف البنوك والشركات الدولية عن أسواق المال الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، قام قطاع التطوير العقاري، والذي كان أحد أساسات ارتفاع عوائد سوق السندات الآسيوية سابقًا، بتعليق الاقتراض الدولي بعد أن تعرض لحملة حكومية تستهدف استخدام الديون في تمويل المشاريع، مما أدى إلى اضطراب في النماذج التجارية لتلك الشركات، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

أسواق المال الصينية تعكس مناخ معزول

نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام

وتعكس بيانات أسواق رأس المال الحالية، مناخا أصبح فيه النظام المالي في الصين معزولا بشكل متزايد، على الرغم من انتهاء الوباء.

وفي هذه المرحلة من عام 2021، قامت الشركات الصينية بإصدار 61 مليار دولار من الأسهم خارج البلاد، وهو ما يمثل أكثر من 39 مرة مقارنة بالكميات التي تم إصدارها في عام 2024.

وأصدرت الشركات سندات بقيمة 39 مليار دولار، أي ما يقرب من أربعة أضعاف المعدل الحالي.

واضطرت البنوك الدولية، التي سعت لسنوات إلى شق طريقها إلى النظام المالي الضخم في الصين، إلى مواجهة تقلص مستويات النشاط.

وسحبت مجموعة سينجنتا السويسرية للكيماويات الزراعية الشهر الماضي خططها طويلة الأمد للإدراج في شنغهاي، في حين أدى التدقيق المتزايد للإدراج من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد إلى إلغاء خطط أخرى.

وانخفضت إصدارات الأسهم الجديدة في الداخل بنسبة 83% منذ بداية العام حتى تاريخه.

بارقة أمل في عودة النشاط الاقتصادي

نشاط أسواق المال الصينية يسجل هبوطا مدويا.. الأدنى  في 20 عام

حقق اقتصاد الصين، نموا بمعدل أعلى من المتوقع عند 5.3% في الربع الأول من 2024، بحسب بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء.

كما أصدرت الشركات، والبنوك وجهات حكومية صينية سندات دولية بقيمة 26 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 24 مليار دولار العام الماضي، بينما ارتفع الاقتراض بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 246 مليار دولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...