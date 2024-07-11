إشارة خفض أسعار الفائدة خضراء.. التضخم يتراجع في أمريكا

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة في يونيو للشهر الثالث على التوالي، في علامة على أن أسوأ ارتفاع في الأسعار خلال 4 عقود يتلاشى بشكل مطرد، وقد يؤدي قريبا إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي تقرير أفضل من المتوقع، أصبحت إشارة خفض أسعار الفائدة خضراء، بعدما انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في الفترة من مايو إلى يونيو بعد أن ظلت ثابتة في الشهر السابق، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية، الخميس.

وهذا هو أول انخفاض شهري في التضخم الإجمالي منذ مايو 2020، عندما أصيب الاقتصاد بالشلل بسبب الوباء.

وقياسا على العام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 3% في يونيو، وهو أقل من المعدل السنوي البالغ 3.3% في مايو، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

انخفاض التضخم يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة

من المرجح أن تساعد قراءات التضخم الأخيرة في إقناع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأن التضخم يعود إلى هدفهم البالغ 2%.

وكان الارتفاع القصير في التضخم في وقت مبكر من هذا العام قد دفع المسؤولين إلى تقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.

وقال صناع السياسة إنهم يحتاجون إلى رؤية زيادات طفيفة في الأسعار لعدة أشهر حتى يشعروا بالثقة الكافية لخفض سعر الفائدة الرئيسي من أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.

وستكون أرقام شهر يونيو مؤهلة لتكون بمثابة جزء آخر من بيانات التضخم الجيدة التي يسعى البنك المركزي للحصول عليها.

وإذا ظل التضخم منخفضًا خلال فصل الصيف، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة القياسي في سبتمبر.

الوقت حان لخفض أسعار الفائدة

وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في شركة ويلمنجتون ترست لإدارة الثروات: “هذا يؤكد أن هناك فرصة ضئيلة للغاية لعودة التضخم إلى التسارع وأن الوقت قد حان لبعض التخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وأشار تيلي، إلى أن مقاييس تكاليف الإيجار، وملكية المنازل، تراجعت بشكل ملحوظ الشهر الماضي، وهو تطور طال انتظاره.

وأوضح، أن أسعار الإيجارات عادة لا تتغير كثيرا من شهر لآخر، مما يعني أن الزيادات الأبطأ في الأسعار في يونيو ستستمر على الأرجح.

تباطؤ الأسعار الأساسية والغذاء وتراجع أسعار الغاز

ومع ذلك، حتى مع تباطؤ التضخم، تظل تكاليف الغذاء والإيجار والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء – وهو مصدر للسخط العام، وتهديد محتمل لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

ومعظم المحركات الرئيسية للتضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية – البقالة، والسيارات المستعملة، والغاز – إما استقرت أو انخفضت، وظلت الزيادات في أسعار الإيجارات مرتفعة باستمرار حتى يونيو الماضي.

والتضخم الآن أقل بكثير من ذروته البالغة 9.1% في منتصف عام 2022.

وتشير مقاييس أخرى إلى أن الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة، على الرغم من تباطؤه، فلا تزال البطالة منخفضة نسبيا، ويظل التوظيف ثابتا، ويواصل العديد من المستهلكين السفر وتناول الطعام بالخارج والإنفاق على الترفيه.

تفاصيل معدل التضخم في يونيو

وفي يونيو الماضي، انخفضت أسعار الغاز للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 3.8% في المتوسط ​​على مستوى البلاد مقارنة بشهر مايو الماضي، لتسجل تراجع بنسبة 2.5% سنويا.

وارتفعت أسعار البقالة بنسبة طفيفة 0.1% الشهر الماضي، وهي أول زيادة منذ خمسة أشهر، وهي أعلى بنسبة 1.1% فقط عن العام الماضي.

ولا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، في المتوسط، بنسبة 21% منذ مارس 2021، عندما بدأ التضخم في الارتفاع، على الرغم من ارتفاع متوسط ​​أجور الأميركيين بشكل حاد منذ ذلك الحين.

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.1% فقط في الفترة من مايو إلى يونيو، أي أقل من الزيادة البالغة 0.2% في الشهر السابق. وقياسا على ما كان عليه قبل 12 شهرا، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.3% في يونيو، بانخفاض عن 3.4% في مايو. ويعتقد أن الأسعار الأساسية توفر إشارة واضحة بشكل خاص حول الاتجاه المحتمل للتضخم.

توقعات خبراء وول ستريت حول خفض سعر الفائدة

ويتوقع المتداولون في وول ستريت تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام، على أن يأتي الأول في سبتمبر.

وفي شهادته أمام الكونجرس، الثلاثاء، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن سوق العمل “تبرد بشكل كبير” وأنه “ليس مصدرًا لضغوط تضخمية واسعة النطاق”.

ويمثل ذلك تحولا ملحوظا عن تعليقاته السابقة، التي أشارت إلى أن النمو السريع للأجور يمكن أن يؤدي إلى إدامة التضخم لأن بعض الشركات من المرجح أن ترفع أسعارها لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة.