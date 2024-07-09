الموعد المناسب لخفض أسعار الفائدة.. رسائل “باول” وعلاقة سوق العمل

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في شهادته الثلاثاء، إننا “نواجه سوق عمل باردا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المستمر”، وهو تحول في التركيز بعيدا عن معركة البنك المركزي الأمريكي، الأحادية ضد التضخم، وأسعار الفائدة، في العامين الماضيين.

وقال باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق “تقدما كبيرا” نحو هدفه المتمثل في التغلب على أسوأ ارتفاع في التضخم منذ 4 عقود، في إشارة لقرب موعد تخفيض أسعار الفائدة.

الموعد المناسب لخفض أسعار الفائدة

وأضاف باول، أن “التضخم تراجع بشكل ملحوظ” في العامين الماضيين، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأشار بوضوح إلى أن “ارتفاع التضخم ليس هو الخطر الوحيد الذي نواجهه”.

وقال إن خفض أسعار الفائدة “في وقت متأخر جدا أو أقل من اللازم قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر”.

ويلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كلمة أمام لجنة مجلس الشيوخ في أول يومين من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس.

وسيشهد باول، يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تايم لاين رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

وفي الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند 5.3% لمحاربة التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1% قبل عامين.

أدت هذه الزيادات إلى زيادة تكلفة الاقتراض الاستهلاكي من خلال رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، من بين أشكال الاقتراض الأخرى، وكان الهدف هو إبطاء الاقتراض، والإنفاق، وتهدئة الاقتصاد.

سوق العمل وسعر الفائدة

في الماضي، أكد باول، وغيره من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مرارا وتكرارا على أن قوة الاقتصاد، وانخفاض معدل البطالة يعني أنه يمكنهم التحلي بالصبر بشأن خفض أسعار الفائدة، والانتظار للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة حقا.

لكن الثلاثاء، قال باول، إن سوق العمل “تباطأ بينما ظل قويا”، وأضاف أن نمو الاقتصاد شهد اعتدالا بعد توسع قوي في النصف الثاني من العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت الحكومة، أن التوظيف ظل قويا في يونيو، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1%.

باول لم يقدم إشارات واضحة لموعد التخفيض

لم يقدم باول ما يراقبه المستثمرون في وول ستريت عن كثب: أي إشارة واضحة إلى التوقيت الذي قد يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بأول خفض لسعر الفائدة.

لكن من المرجح أن تزيد شهادته من توقعات المستثمرين، والاقتصاديين بأن التخفيض الأول سيأتي في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر المقبل.

وقال باول، ردا على سؤال من السيناتور جاك ريد، وهو ديمقراطي من رود آيلاند: “لا يبدو من المرجح أن تكون الخطوة التالية في السياسة هي زيادة سعر الفائدة.. بينما نحقق المزيد من التقدم بشأن التضخم.. نبدأ في تخفيف السياسة في اللحظة المناسبة”.

تجديد اقتراح زيادة نسبة رأس المال المخصص لتعويض الخسائر

كما أخبر باول، أعضاء مجلس الشيوخ، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والمنظمين الماليين الآخرين، سوف يقومون بتجديد اقتراح من العام الماضي كان من شأنه أن يزيد بشكل كبير حجم رأس المال الذي سيُطلب من البنوك الاحتفاظ به لتعويض الخسائر المحتملة.

واعترضت أكبر البنوك الأمريكية بشدة على هذا الاقتراح، وزعموا أن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة كانت ستجبرهم على تقليل الإقراض للمستهلكين، والشركات.

وعرضت المؤسسات المالية الأمريكية إعلانات تلفزيونية ضد الاقتراح المعروف باسم «نهاية لعبة بازل 3»، والذي يعكس نتائج المحادثات الدولية بشأن الرقابة المالية التي انبثقت عن الأزمة المالية في الفترة 2007-2008.

وقال باول، إن الهيئات التنظيمية المالية الثلاثة الرئيسية – بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب مراقب العملة – على وشك الاتفاق على اقتراح جديد سيخضع للتعليق العام.

ماذا يعني تباطؤ التضخم وسوق العمل؟

وستصدر الحكومة يوم الخميس القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة، ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية قدرها 3.1% فقط في يونيو، بانخفاض عن 3.3% في مايو.

وقد أدت هذه العلامات على تباطؤ التضخم، إلى جانب الأدلة التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد، وسوق العمل، إلى تكثيف الدعوات التي تطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي.

ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

وقد كتب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بما في ذلك شيرود براون من ولاية أوهايو، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وإليزابيث وارين من ماساتشوستس، رسائل إلى باول، يحثونه فيها على البدء في خفض أسعار الفائدة.

وقدر المستثمرون احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بنحو 76%، وفقًا لـ CME FedWatch، ارتفاعًا من 50-50 فقط قبل شهر.

وقد عززت تعليقات باول الأسبوع الماضي، ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الذي صدر الأسبوع الماضي هذا الاحتمال.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم استأنف تباطؤه بعد أن أشارت بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى أن التضخم قد يرتفع.

وأظهر المحضر، أن معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يعتقدون أن الاقتصاد يتباطأ، مما يجعل خفض سعر الفائدة أكثر احتمالا.