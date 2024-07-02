جيروم باول: الوقت لم يحن بعد لخفض أسعار الفائدة في أمريكا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، الثلاثاء، إن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ مرة أخرى بعد قراءات أعلى في وقت سابق من هذا العام، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من هذه الأدلة قبل أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وأضاف باول، إنه بعد بعض تقارير التضخم المرتفعة المستمرة في بداية عام 2024، فإن بيانات أبريل، ومايو “تشير إلى أننا نعود إلى مسار مكافحة التضخم”، وهو ما يعني أرجاء خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.

نريد رؤية تباطأ التضخم الحقيقي

وفي حديثه في حلقة نقاش في مؤتمر السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، قال باول، إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يريدون رؤية نمو الأسعار السنوي يتباطأ أكثر نحو هدفهم البالغ 2% قبل أن يشعروا بالثقة في التغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل.

وأضاف:” نريد فقط أن نفهم أن المستويات التي نراها هي قراءة حقيقية للتضخم الأساسي”، وفقا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

واعترف باول أيضا، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يسير على خط رفيع حيث يدرس متى يخفض سعر الفائدة القياسي، والذي رفعه 11 مرة من مارس 2022 حتى يوليو 2023 إلى مستواه الحالي البالغ 5.3%.

المعادلة الصعبة.. أسعار الفائدة والتضخم والركود

وكان الهدف من رفع أسعار الفائدة هو الحد من أسوأ موجة تضخم منذ 4 عقود من خلال إبطاء الاقتراض، والإنفاق من قبل المستهلكين والشركات، حيث انخفض التضخم من ذروته في عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعاً.

وحذر باول، من أنه إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، فقد يتسارع التضخم مرة أخرى، مما يجبر صناع السياسة على عكس مسارهم، وفرض زيادات عقابية في أسعار الفائدة.

ولكن إذا انتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، لفترة أطول مما ينبغي لخفض تكاليف الاقتراض، فإنه يخاطر بإضعاف الاقتصاد إلى الحد الذي قد يؤدي إلى الركود.

وقال باول، ردا على سؤال حول أهم مخاوفه: “إن تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية خلال هذه الفترة الحرجة – هذا هو ما أفكر فيه حقا”.

ماذا تقول بيانات التضخم؟

وذكرت الحكومة الأمريكية، الجمعة الماضية، أن أسعار المستهلكين ( معدل التضخم)، وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم تتغير من أبريل إلى مايو، وهي القراءة الأخف من نوعها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحكومة، إنه بالمقارنة مع العام السابق، انخفض معدل التضخم إلى 2.6% فقط في مايو، من 2.7% في أبريل.

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، فإن الأسعار “الأساسية” أيضاً ارتفعت بالكاد في الفترة من أبريل إلى مايو.

وعلى أساس سنوي، انخفض التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.8% في أبريل. وكانت أحدث أرقام التضخم بمثابة تحسن حاد منذ أوائل هذا العام.

ماذا عن الاقتصاد الأمريكي؟

وفي ظهوره اليوم الثلاثاء، قال باول، إن الاقتصاد الأمريكي، وسوق العمل، لا يزالان يتمتعان بصحة جيدة، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يأخذ وقته في تحديد متى يكون تخفيض أسعار الفائدة مناسبًا.

ويعتقد معظم الاقتصاديين، أن التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحدث في سبتمبر، مع احتمال إجراء تخفيض آخر بحلول نهاية العام.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن سوق العمل “يهدأ بشكل مناسب”، وهو ما يعني على الأرجح أنه لن يزيد الضغوط التضخمية من خلال المكاسب السريعة للأجور.

ورفض باول، الإشارة إلى أي إطار زمني لخفض أسعار الفائدة.

ويراهن المستثمرون، على أن هناك فرصة بنسبة 70% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.