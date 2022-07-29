تختلف نظرة المحللين الاقتصاديين بين متخوّف ومتفائل، حول ماهية التأثير التي سيتركها رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

فبينما يرى البعض أنه ستقود العالم إلى ركود ناجم عن النهج الأمريكي للتضخم، وإلى وضع ستُفرض فيه خيارات صعبة على مختلف الجهات الفاعلة في السوق، يعتقد البعض الأخر، انها ستكون فرصة لتبديل سياسة اقتصادية قد تقود لانتعاش السوق.

وإن كان السؤال الأهم الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي عما إذا كنا على أبواب ركود عالمي ناجم عن النهج الأمريكي؟ يأتي الجواب بديهياً على ذلك، بأن الاحتمال الأكبر لسياق سير الأمور، هو أن رفع سعر الفائدة سيقودنا إلى ركود قد يطال الكوكب بأسره. لكن كل هذا يتوقف على مدى قوة البنك الفيدرالي وإذا ما كان سيكرر رفع الفائدة في أيلول/سبتمبر المقبل كما يشاع، وكيف ستتعامل دول المنطقة مع الموضوع وإلى أي حد سيصل حجم الاستهلاك.

واعتبر فيكاس أرورا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “سي اكس او فاكتور” في دبي، أن الأمر كسيف ذو حدين، فعلى الرغم من أنه في ظاهر الأمر، تبدو الزيادة في سعر الفائدة تؤثر سلبياً على المستهلكين (وهذا صحيح إلى حد كبير)، إلا أن هناك بعض الإيجابيات أيضاً.

وقال: “سيواجه المستهلكون زيادة في تكاليف الاقتراض، سواء على القروض الاستهلاكية (الإسكان، السيارات، قروض الطلاب) وعلى بطاقات الائتمان. من ناحية أخرى، سيستفيد المدّخرون من زيادة أسعار الفائدة على الودائع، ومع ذلك، قد يكون هذا بوتيرة أبطأ مقارنة بزيادة سعر الفائدة الفيدرالي نظراً لأن البنوك لديها الكثير من النقد حتى الآن”.

ولفت أرورا إلى أن الشركات العاملة في قطاع الاستهلاك، العقارات والبناء ستتأثر بشدة بسبب انخفاض الطلب مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وذلك نظراً لأن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل الانفاق.

من ناحية أخرى، رأى أن البنوك ستستفيد من زيادات أسعار الفائدة لأن ارتفاع أسعار الفائدة يعني عادة اقتصاداً أقوى، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض خطط العمل الوطنية.

وأضاف: “تميل البنوك أيضاً إلى كسب المزيد من الفارق بين فوائد الادّخار المدفوعة والفوائد المكتسبة على سندات الخزينة. أيضاً، قد تستفيد شركات التأمين من ارتفاع أسعار الفائدة مع استثمارات السندات ذات العوائد المرتفعة”.

وأعرب أرورا عن اعتقاده بأن المعدلات المرتفعة تحفّز المستثمرين على بيع الأسهم وتحقيق الأرباح، إلى جانب أن عوائد السندات تبدأ في الظهور بشكل جذاب وبالتالي تحويل الأموال من الأسهم إلى السندات. وقال “ومع ذلك، عادة ما يكون هذا مؤقتاً كما رأينا في دورات رفع سعر الفائدة السابقة”.

وتابع: “إن انخفاض سوق الأسهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة قصير الأجل فقط، وعادة ما يتوقع أن تتعافى الأسواق (ما لم تكن هناك عوامل سياسية /حرب أخرى تؤثر على الانتعاش). حيث يفهم المستثمرون أن رفع أسعار الفائدة ليس سيئاً للغاية، وبالتالي فإنهم يحتفظون بالأسهم من أجل تعافي السوق”.

وحول ما إذا كانت العملة المشفرة ستتأثر ، رد أرورا قائلاً: “سيكون سيناريو انخفاض السيولة كالرياح المعاكسة بالنسبة للأصول المشفرة، على الرغم من أن هذا يبدو قصير الأجل نظراً للجاذبية المتزايدة لهذا القطاع، وزيادة اللوائح (وبالتالي زيادة الوضوح) التي يتم تنفيذها في مختلف البلدان لتنظيم التداول والاستثمار في الأصول المشفرة.

في المقابل اعتبر جيمس موريسون، الأستاذ المشارك في قسم العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أن رفع أسعار الفائدة ستجعل من الصعب على الحكومات والاقتصادات الاقتراض من السوق المفتوحة لتمويل العجز في الميزانية. انها سوف تمتص المال من الاقتصاد على المدى الطويل”.

وقال موريسون إن المشكلة هي أن الولايات المتحدة ضخت مبلغاً ضخماً من المال في الاقتصاد على مدى السنوات الـ15 الماضية، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول الآن السيطرة على هذا التضخم “بقوة”.

وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على الأسواق الناشئة، قال إن الدول النامية تحت رحمة الدولار الأمريكي. “إن تعزيز الدولار الأمريكي يجعل من الصعب للغاية، وربما من المستحيل، على الاقتصادات النامية خدمة ديونها المقومة بالدولار.. قد تواجه الدول التي اعتادت الاعتماد على الواردات الرخيصة صعوبة مع ارتفاع الدولار وأنماط تحول التجارة العالمية وفقاً لذلك”.

وأعتبر موريسون أنه يمكن لزيادة قوة الدولار الأمريكي، أن تساعد الأوروبيين على تصدير المزيد من منتوجاتهم، لكن ذلك ربما يؤدي أيضاً إلى مزيد من الاستثمار في الولايات المتحدة من بقية العالم بما في ذلك أوروبا.

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