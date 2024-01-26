هل تتجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة في 2024؟

من المرجح أن تتراجع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، عن التوقعات بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة حتى مع تعثر الاقتصاد الأوروبي والأسواق المالية على أمل الحصول على ائتمان أرخص من شأنه أن يعزز النشاط التجاري وأسعار الأسهم.

ويقول المحللون إنه من المرجح أن تؤكد أن البنك يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم المؤلم – الذي جعل كل شيء من البقالة إلى الطاقة أكثر تكلفة – قد تم التغلب عليه.

توقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة

وأشارت لاجارد إلى أن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي ستكون على الأرجح خفض تكاليف الاقتراض هذا الصيف، لكنها قالت إن سعر الفائدة القياسي سيحتاج إلى البقاء عند مستوى قياسي “طالما كان ذلك ضروريًا” لقمع التضخم بشكل لا لبس فيه.

وتواجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسواق المالية التي تتوقع تخفيضات في وقت مبكر من شهر أبريل المقبل، وأسعار الأسهم التي ارتفعت، وانخفضت اعتمادا على الآمال في الحصول على دفعة من أسعار الفائدة المنخفضة.

وحذرت لاجارد من أن البنك سيتخذ قراراته بناء على أحدث الأرقام حول صحة الاقتصاد بدلا من تقديم وعود طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس في مقره في فرانكفورت.

وشهد مستثمرو الأسهم ارتفاعا في ممتلكاتهم، مثل تلك الموجودة في حسابات التقاعد الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة من عام 2023 حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي إلى أن سلسلة سريعة من رفع أسعار الفائدة قد انتهت.

المركزي الأمريكي واحتمالات خفض الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين ناقشوا احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك في ديسمبر الماضي، وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات هذا العام الحالي.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مقياس واسع لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى، مستويات قياسية هذا الأسبوع، كما ارتفعت المؤشرات الأوروبية أيضا.

ويواجه ارتفاع الأسهم العالمية تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تستمر المكاسب.

من يكسب من تخفيض الفائدة؟

تخفيضات أسعار الفائدة تجعل الاستثمارات الأكثر خطورة مثل الأسهم أكثر جاذبية من الرهانات الأكثر أمانا مثل حسابات سوق المال، وشهادات الإيداع، كما أنها تحفز النشاط التجاري، وبالتالي احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم.

وقد تغذي التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بسبب الانخفاض السريع للتضخم في أوروبا إلى 2.9% في ديسمبر الماضي، من الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر 2022.

وفي ما يزيد قليلا عن عام، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي من المستويات السلبية – مما جعلها رخيصة لاقتراض المال لشراء منزل أو الاستثمار في الأعمال التجارية – إلى مستوى قياسي بلغ 4%.

رفع أسعار الفائدة لقمع التضخم

في حين أن رفع أسعار الفائدة هو السلاح الرئيسي للبنك المركزي للقضاء على التضخم، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى إبطاء الاقتصاد – وهو ما شوهد في أوروبا ودول حول العالم، مما يغذي توقعات التخفيضات الآن بعد أن انخفض التضخم إلى مستويات أقرب إلى المستويات المفضلة.

انكمش اقتصاد الدول العشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم عملة اليورو، حيث يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، بشكل طفيف في الربع الثالث من العام الماضي، كما أن التوقعات ليست أفضل للأشهر التالية.

ويأتي الضغط الاقتصادي في أعقاب ارتفاع التضخم الذي غذته أزمة سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 ثم ارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة المرتبطة بحرب روسيا في أوكرانيا.

التضخم ينتشر في جميع أنحاء العالم

ولقد خفت حدة أسوأ مشاكل تكاليف الطاقة والإمدادات، لكن التضخم انتشر في جميع أنحاء العالم، حيث يسعى العمال للحصول على أجور أعلى لمواكبة الارتفاع في الأسعار التي يدفعونها.

ويقول المحللون إن هناك أسبابا وجيهة تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التحرك بحذر. أولا، الاضطرار إلى عكس المسار ورفع أسعار الفائدة إذا لم يستمر التضخم في الانخفاض – أو الارتفاع مرة أخرى – لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الألم الناجم عن تشديد الائتمان، والسبب الآخر هو سرعة زيادة أجور العمال في أوروبا.

وقد أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم يريدون رؤية أرقام الزيادات في الأجور للأشهر الأولى من هذا العام قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي يعتقدون أن التضخم سيتجه إليه.

وفقًا لمحللين في بنك بيرينبيرج: “من المرجح أن تبقي لاجارد الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التخفيض الأول في يونيو المقبل، دون الالتزام الكامل به، من خلال التأكيد على الحاجة إلى مزيد من البيانات حول ديناميكيات التضخم في أوائل عام 2024، قد تتراجع بلطف عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أبريل المقبل”.

بالإضافة إلى ذلك، أجبرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر العديد من السفن التي تجلب السلع الاستهلاكية، وإمدادات الطاقة إلى أوروبا على تجنب قناة السويس والقيام برحلة أطول حول الطرف الأفريقي.

ولم يؤد هذا الاضطراب حتى الآن إلى ارتفاع أسعار النفط، ولكنه زاد من تكاليف الشحن للشركات، وأكد عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة، وما إذا كان بإمكان الشركات تمرير نفقات أعلى إلى المستهلكين مما قد يغذي جولة جديدة من التضخم.